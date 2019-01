Betegre klónoztak Kínában 5 majmot

Kínában egy genetikai kutatás keretében makákókat klónoztak, ráadásul úgy, hogy a cirkadián ritmusukat, azaz napi biológiai órájukat szabályozó gén teljesen hatástalan legyen bennük. A kísérlet sikerült, azonban az öt majom már most, fiatalon is a depresszió és az alvászavar jeleit mutatja, és skizofréniához hasonló viselkedés is megfigyelhető náluk.

Állatvédők és klónozásellenes szervezetek Kínában és külföldön is tiltakoztak a kísérlet miatt.

A kutatásról meg is jelent egy beszámoló a National Science Review-ban, és a szerzők, akik a Kínai Tudományos Akadémia Idegtudományi Kutatóintézetének munkatársai, azt írták, hogy a kísérlet fontos lépést jelent afelé, hogy új gyógyszereket tudjunk embereken is tesztelni bizonyos neurológiai problémák kezeléséhez. (Telegraph)