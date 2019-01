Trump vejét először megbuktatták a nemzetbiztonsági átvilágításon, de módosították a döntést

Az NBC News forrásai szerint Donald Trump elnök veje, Jared Kushner először megbukott azon a nemzetbiztonsági átvilágításon, aminek eredményeképpen szigorúan titkos információkhoz juthatott volna hozzá, később azonban a Fehér Ház egyik, már Trump által kinevezett személyzeti biztonsági vezetője felülírta a minősítő hivatalnokok döntését, és megadta az engedélyt Kushnernek, hogy bizalmas információkhoz férjen hozzá.

Egy ilyen átvilágításon általában olyan rizikófaktorok miatt bukhat meg valaki, mint a priusz, az ismeretségi körében lévő kétes személyek vagy gyanús külföldi kapcsolatok. A biztonsági vezető, aki végül megadta az engedélyt Trump vejének, már több Trump-beosztott esetében is felülírta a minősítők kedvezőtlen döntését, és biztonsági igazolást állított ki.

Kushner ezután a legfelsőbb szintű adatokhoz is hozzáférést szeretett volna, ezt azonban már csak a CIA adhatja ki. Az NBC forrásai szerint pedig a CIA minősítői már azon is csodálkoztak, hogy Kushner hogyan kaphatta meg egyáltalán az egyel alacsonyabb szintű minősítést. De annak ellenére, hogy a CIA nem adta meg az engedélyt Kushnernek, Trump még megadhatja, ez ugyanis elnöki jogkör is lehet. (NBC)