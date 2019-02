302,5 millió dollár kártérítésre kötelezték a szír kormányt egy amerikai újságíró halála miatt

Marie Colvin. Fotó: -/AFP

Felelősnek találta a washingtoni körzeti szövetségi bíróság a szír államot Marie Colvin, a legendás amerikai haditudósító 2012-es halálában. Az 56 éves Colvin, aki 2001-ben, a Sri Lanka-i polgárháborúról tudósítva elvesztette bal szemét, 2012-ben a szíriai polgárháborúból, a körbezárt Homszból tudósított, amikor a kormányhadsereg egy tüzérségi bombázásában a francia fotóriporter, Remi Ochlik társaságában életét vesztette.

Amy Berman Jackson szövetségi bíró szerint Colvin halála statáriális gyilkosság volt: a szír kormány megfigyelte a külföldi újságírókat, bejelentkezéseik alapján azonosította tartózkodási helyüket, majd célzottan támadta az épületet.

Jackson bíró szerint Colvin és Ochlik megölése része volt a szír rezsim sajtóellenes erőszakhadjáratának. Colvint "különösen szakmája miatt támadták, hogy elhallgattassák azokat, akik a kormánnyal szembeni növekvő ellenállásról tudósítottak az országban" - mondta a bíró, aki szerint a szír kormány célja volt, hogy elvegye a tudósítók kedvét a munkától. Ez amúgy sikerült is, a szíriai polgárháború utolsó éveiben már alig akadt újság vagy hírügynökség, amely vállalta volna, hogy újságírót küldjön az országba tudósítani a történésekről.

Jackson ítéletében 302,5 millió dollár kártérítésre kötelezte a szír kormányt, amelynek ezen felül még külön is ki kell fizetnie 2,5 millió dollárt Colvin nővérének, illetve meg kell térítenie Colvin temetésének költségeit is. (Via BBC)