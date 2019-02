Simicskáék beraktak másfél milliárd forintot az állattenyésztő cégükbe

Úgy tűnik, Simicska Lajos az állattenyésztésre kíván koncentrálni az után, hogy tavaly feladta harcát Orbán Viktorral szemben, és nyáron megvált szinte teljes gazdasági birodalmától. Az egykori oligarcha egyetlen céget tartott meg, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-t, amely addig egy jelentéktelen kis vállalkozásnak tűnt évi néhány tízmillió forintos bevételével.

A jelek szerint Simicska hosszú távon tervez ezzel a társasággal, a közelmúltban ugyanis másfél milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre a cégben a feleségével együtt, akivel fele-fele arányban tulajdonosai a vállalkozásnak. A cégbíróságon fellelhető dokumentumok szerint Simicska és felesége január elején döntött arról, hogy az addigi 147 millió forintos alaptőkét jelentősen megemelik. A cégiratok között szerepel egy január 9-i keltezésű dokumentum, amely szerint meg is érkezett a társaság számlájára a másfél milliárd forint.

Az nem derül ki az iratokból, hogy Simicskáéknak mik a terveik a feltőkésített vállalkozással, az egykori oligarchát pedig nem sikerült elérni. A cégnyilvántartási adatok szerint a társaság főtevékenysége a „juh- és kecsketenyésztés”.

Ahogy a neve is jelzi, cég a Veszprémhez közeli Hárskúton működik. A csendes bakonyi falu központjában van egy vendégházuk, a település határában pedig egy farmjuk. A Direkt36 munkatársai novemberben jártak ott, és akkor a farmon több lovat is lehetett látni. Emellett a közelben folyamatban volt egy lovarda építése is, amelynek a helyszínen kirakott tábla szerint szintén a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. a megrendelője.



Simicskáék hárskúti gazdasága Fotó: Pethő András / Direkt36

Simicska tavaly júliusban vált meg szinte teljes cégbirodalmától, amelyben más mezőgazdasági vállalkozások mellett médiacégek és építőipari érdekeltségek is voltak. Azóta ezek a cégek az Orbán Viktorhoz szorosan kötődő Mészáros Lőrinc körének tulajdonába kerültek. Ezzel vált teljessé a fegyverletétele Simicskának, aki hosszú ideig Orbán szövetségese és barátja volt, de 2014 után egy hatalmi harc eredményeként szembefordult vele.



A Direkt36 nemrég közölt egy cikket, amelyben részletesen bemutatta, mi vezetett Simicska bukásához. Ebből kiderült, hogy már jóval a választások előtt is voltak előjelei annak, hogy az oligarcha fel fogja adni a harcot.

Videón Simicska bukásának története

Először az sem volt biztos, hogy az egykor komoly politikai és gazdasági hatalommal egyaránt rendelkező, így valódi oligarchának számító üzletember háborúskodásba kezd, 2014-ben ugyanis még azzal próbálkozott, hogy eladja a cégbirodalmát Orbánnak. Miután ez az ügylet nem jött össze, beleállt a küzdelembe, de láthatóan nem volt átgondolt stratégiája, és a hozzá közel álló emberek szerint folyamatosan el is veszítette a hitét abban, hogy le tudja győzni Orbánt. Legalább fél évvel a választások előtt világos lett számára az is, hogy az általa támogatott Jobbik képtelen felvenni a versenyt a Fidesszel. Közben nőtt rajta a személyes nyomás is, és munkatársainak arról beszélt, hogy veszélyben érzi az életét. Emiatt még egy sugárzásmérő berendezést is beszerzett, miután attól tartott, hogy káros sugárzó anyaggal támadnak rá.

Bár arról nem sikerült hitelt érdemlő információkat szerezni, hogy mennyi pénzt kapott Simicska az érdekeltségeiért, de az valószínű, hogy anyagi gondokkal nem kell szembenéznie. Erre utal a megmaradt vállalkozásában végrehajtott másfél milliárdos tőkeemelés is, valamint az, hogy az Orbánnal való szakítása után több tízmilliárd forintos összegben vett ki osztalékot a cégeiből.

