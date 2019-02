Az Instagram törölni fogja azokat a képeket, amiken valaki kárt tesz magában

Az Instagram vezetője a BBC-nek azt mondta, hogy minden olyan képet eltávolítanak a platformról, amin valaki önmagában tesz kárt. Erre azután határozták el magukat, hogy a 14 évesen meghalt Molly Russel apja mondta: az Instagram segített a lányának meghalni. A család szerint Molly olyan képeket nézett az oldalon, mielőtt 2017-ben megölte magát, amiken mások kárt tettek magukban.

Adam Mosseri, a platform vezetője most arról beszélt, hogy az Instagram az önkínzással és az öncsonkítással kapcsolatban még nem tart ott, ahol kellene. Hozzátette, hogy az erre biztató képeket igyekeznek olyan gyorsan eltávolítani, amilyen gyorsan csak lehet. Hozzátette, hogy azért engedélyeztek korábban ilyen tartalmakat, mert néha ezeket a történeteket is el kell mondani, de semmi olyasmit nem engedtek, ami arra biztatott volna bárkit is, hogy tegyen kárt magában.



Például ha valaki posztol egy képet egy hegről, amihez azt írja, hogy 30 napja tiszta vagyok, akkor azt engedik, mert Mosseri szerint ezt a történetet el kell mesélni. Ugyanakkor ezek a tartalmak nem bukkannak fel ajánlottként.

Jelenleg ez a szűrés a felhasználók jelzései alapján működik, de Mosseri szerint a cég most olyan technológiát keres, ami segít megoldani a problémát. (BBC)