Rácz András felajánlott 200 000 forintot a Pride-résztvevők büntetésére

„A Pride kriminalizálása mindannyiunk alapvető gyülekezési szabadságáról szól, ami a rendszerváltás egyik fő vívmánya volt. Ezt akarja most a kormány csorbítani – és ez Pandora szelencéje, mert a gyermekvédelemre hivatkozva ugyanis nagyjából bármit be lehetne aztán tiltani” – írja szerda délutáni Facebook-posztjában Rácz András egyetemi tanár, Oroszország-szakértő.

„Az történik tehát, hogy a magyar kormány mondvacsinált indokkal korlátozza a legalapvetőbb szabadságjogok egyikét, jelesül a gyülekezési jogot (...) A gyermekvédelemre hivatkozva nagyjából bármit be lehet tiltani, még különösebben kreatívnak sem kell lenni hozzá”, és számos példát felsorol. „Azért kell most kimenni erre a Pride-re, hogy ezzel tiltakozzunk a gyülekezési jog csorbítása ellen. Azért kell most kimenni, hogy később ki lehessen majd menni a Békemenetre, a Kurultájra, az Élet Menetére vagy bármire, kinek-kinek ízlése szerint.”

Rácz felidézi, hogy a jogszabály nemcsak a szervezőket, hanem a résztvevőket is bünteti, a rájuk kiróható szabálysértési bírság összege 6500-tól 200 000 forintig terjedhet. Majd ennek kapcsán azt írja:

„Arra jutottam, hogy azzal tudom a legtöbbet tenni a mostani helyzetben, hogy segítek abban, hogy mindenki hozzon majd magával még egy embert a Pride-ra”,

felidézve a 2002-es Orbán Viktort, aki akkor a két választási forduló között azzal fordult a híveihez: „mindenki hozzon magával még egy embert!”. Ezért „ha lesz egy olyan gyűjtőszámla, ahol a résztvevők büntetéseinek kifizetésére össze lehet adni pénzt, én ezennel felajánlok kétszázezer forintot erre a célra. Rajtam nem fog múlni, hogy még egy ember eljöhessen”.

A posztban arra is kitér, hogy nemcsak „álságos és ostoba” a gyermekvédelem ürügyén betiltani a Pride-ot, hanem „ráadásul még csak nem is a NER találta ki. Orosz átvétel ez is”. Felidézi, hogy Putyin Oroszországában már 2012-2013-ban elfogadtak több, az LMBTQ+ közösség tagjai ellen irányuló jogszabályt, szintén a gyermekek védelmére hivatkozva.