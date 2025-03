„Amerika elpusztítja egyik saját szimbólumát” – írja az ukrán újságíró, aki több mint két évet raboskodott az oroszoknál pusztán azért, mert a Szabad Európa Rádiót tudósította

„Tudják, ha azon a napon, ott Donyeckben, egy, az orwelli „Szeretet Minisztériumának” megfelelő helyen megmutatták volna nekem Trump döntését »a CIA különböző ágairól és Oroszország ellenségéről« – nem kellett volna kínozniuk: egyszerűen nem tudtam volna felfogni, hogyan kerültem abba a székbe.”

Ezt írja Sztaniszlav Aszejev ukrán filozófus, író és újságíró a Szabad Európa Rádió (Radio Free Europe/Radio Liberty) bezárása kapcsán. Aszejev a Radio Liberty számára tudósított az oroszok által megszállt Ukrajnából az első orosz invázió után, 2015 és 2017 között. Letartóztatták és 962 napot töltött a hírhedt orosz kínzótáborban Donyeckben, az Izolacia nevű helyen, ahol megkínozták a Radio Liberty számára készített riportjai miatt. Szabadulása után a 2022-es teljes körű orosz invázió során gyalogosként szolgált az ukrán hadseregben, kétszer is megsebesült.

Donald Trump szombaton jelentette be, hogy leállítják a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió, az Amerika Hangja és a Szabad Ázsia Rádió finanszírozását is a U.S. Agency for Global Medián (USAGM) keresztül. A Szabad Európát tavaly télen minősítették Oroszországban Putyinék nem kívánatos szervezetnek, Fehéroroszországban 6 év börtönt kockázat az, aki előfizet rá. Itthon a kormányinfóról voltak kitiltva.

photo_camera A Szabad Európa prágai központja. Fotó: Alexey Vitvitsky/Sputnik via AFP

Aszejev most az ukránbarát amerikai történész, Timothy Snyder substackjén írta meg novella formában a gondolatait arról, hogy a Trump-adminisztráció bezáratta korábbi munkahelyét. Érdemes angolul elolvasni az eredetit, de megpróbálom átadni a saját fordításomban is:

Amikor az ember egy székben ülve, vezetékekkel a testén találja magát, bizonyos értelemben minden egyszerű. Akkor ő egy ellenség, és vele szemben állnak az ő ellenségei. Az elektromos áram, amely átfutott a testemen 2017. április 11-én, a Radio Liberty számára írt cikkeim miatt, arra kényszeríti az izmaimat, hogy összehúzódjanak. Az áldozatok pszichéje ugyanúgy „összehúzódik”, lehetővé téve számukra, hogy elviseljék a kínzást: a szervezet mindent mozgósít, amije van.

Abban a székben ülve, az oroszok által megszállt Donyeck „Állambiztonsági Minisztériumában”, tudtam, miért vagyok ott. Addigra sikerült ötvenvalahány cikket írnom a Radio Liberty számára, amelyek feltárták az ukrajnai megszállt területeken zajló kínzások szörnyű világát. Az engem kínzó maszkos emberek azt mondták nekem, hogy a Radio Liberty még mindig a CIA egyik ága, ezért egyértelmű ellensége Oroszországnak.

Mint mondtam, minden egyszerű volt: két világ – szabadság és zsarnokság – és egy szék vezetékekkel közöttük, mint határ e két világ között. És most az egyik eltűnt.

Most olyan emberek, akik nem rendelkeznek elegendő intelligenciával ahhoz, hogy megkülönböztessék a Radio Liberty-t egy rádióvevőtől, elfogadták a hóhérok és zsarnokok egyenletét. Ez az egyenlet sokkal erősebb, mint az elektromos áram: 2+2=5.

Ez az egyenlet – amely Orwell „1984”-jéből vált ismertté – szemünk előtt valósul meg. Tudják, ha azon a napon, ott Donyeckben, egy, az orwelli „Szeretet Minisztériumának” megfelelő helyen megmutatták volna nekem Trump döntését »a CIA különböző ágairól és Oroszország ellenségéről« – nem kellett volna kínozniuk: egyszerűen nem tudtam volna felfogni, hogyan kerültem abba a székbe.

Ha Amerika elpusztítja egyik saját szimbólumát, és Oroszország minden lehetséges csatornán tapsol ennek – akkor talán 2+2 tényleg egyenlő 5?

Ha már Orwell: egyik leghíresebb fotója – könnyen megtalálható Google-ben –, amelyen mosolygó arca mellett egy BBC rádiómikrofon látható. Egy másfajta „rádió” – hála Istennek, a Föld másik oldalán található. Néha úgy tűnik, ez az Orwelli mosoly feszes nevetőráncaival válasz arra a több ezer lájkra, amelyet „Tesla zseniének” rádióvevőkkel kapcsolatos kommentjei kapnak.

Milyen nyelven magyarázhatnánk ezt el egy olyan országnak, amely nem ment keresztül azokon a megpróbáltatásokon, amelyeken Ukrajna? Feltételezem, hogy közvetlen fordítás angolra olyan bonyolult folyamat lenne, hogy eltorzítaná ezeket az jelentéseket.

Talána számok nyelvén kéne? A mai Washington úgy is tiszteli azt. Nem véletlenül van az Univerzum pénzügyi központja – Wall Street – az Egyesült Államokban. És ki tudja? Egy nap talán egy rövid egyenletet látunk majd a szokásos „Dow Jones” és „S&P 500” jelentések helyett:

2+2=5

Agy ugyanolyan rövid magyarázattal: „Make America Great Again”?