Olyan rohamos ütemben pusztulnak a rovarok, hogy még ebben az évszázadban összeomolhat az élővilág

Egy új tanulmány szerint rohamosan csökken a Földön élő rovarok száma, nagyjából nyolcszor gyorsabban, mint ahogy az emlősök, a hüllők vagy a madarak pusztulnak. A rovarfajok 40 százalékának már most stabilan csökken az egyedszáma, a rovarfajok harmada pedig a veszélyeztetett kategóriába esik.

Globálisan a rovarok teljes tömege évente 2,5 százalékkal csökken,

ami azt jelenti, hogy még ebben az évszázadban eltűnhet a teljes rendszertani osztály.

Több kutató állítja, hogy a Földön épp a hatodik tömeges kihalási esemény zajlik, és erre példának általában a nagyobb testű állatok (emlősök, halak, madarak, erszényesek) bizonyos fajainak rohamos létszámcsökkenését szokták felhozni. A most megjelent tanulmány azért sokkoló, mert bemutatja, hogy a nehezebben tanulmányozható rovarok között sokkal jelentősebb a csökkenés, mint az a legmerészebb becslésekben szerepelt.

Rovarokból persze rengeteg van, a fajok száma óriási, és általában a fajokon belüli egyedszám is az, ez azért is fontos, mert ezek az állatok - amellett, hogy a táplálékláncban kiemelt helyük van - nagyon fontos szerepet töltenek be a növények fejlődésében is, éppen ezért, a rovarok pusztulásának jelenlegi mértéke azt vetíti előre, hogy évtizedeken belül még hatalmasabb ökológiai összeomlás tanúi lehetnek azok, akik akkor még élnek.

A rovarok számának drasztikus csökkenését jelentették a közelmúltban Németországból és Puerto Ricóból is, arra azonban a legtöbb kutató nem gondolt, hogy a krízis ennyire súlyos és globális.

A tanulmány szerint a rovarok eltűnését az emberi beavatkozás és elsősorban a mezőgazdaság, azon belül is az egyre változatosabb növényvédő- és rovarirtószerek használata okozza, és ha ezen nem változtatunk nagyon hamar, akkor a folyamat könnyen visszafordíthatatlanná és végzetessé válhat.

A rovarok pusztulása a leghamarabb a rovarevő hüllőkre, halakra, madarakra és emlősökre lesz majd hatással, ezek az állatok egyszerűen éhen halnak. A méhek számának csökkenése pedig már most problémákat okoz a világon több helyen is, hiszen nem sikerül megtermékenyíteni a növényeket, amiket a méhek poroznak be. (Guardian)