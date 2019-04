Nagy kópé ez a Fidesz, hogy az Európai Néppárt logóival gyűjti az aláírásokat

Miután a márciusi 15-i óvatoskodást félretéve lényegében harcot hirdetett Brüsszel ellen Orbán Viktor a kampánynyitón, a Fidesz meg is kezdte az aláírásgyűjtéseket az Európai Parlamenti választásra.

A pártparancsnak eleget téve a fideszes képviselők el is kezdtek posztolni arról, hogy standolnak az utcán. De valami furcsa dolog feltűnt:

Azt ott nem egy európai néppártos baseballsapka, azé a pártszövetségé, ahol a tagságát felfüggesztette a Fidesz? Lehet, hogy csak egy kevésbé tájékozott aktivista vette elő az előző EP-választásról?

Itt meg egy kabát is van a sapkához. Lehet, mégsem véletlen?

Nem úgy tűnik, a teljes EPP-szett a fidelitasos aktivistákon Komáromban:



De még fideszes országgyűlési képviselő is belebújt az EPP-s munkaruhába.

Igen, a képviselő mellett feltűnt egy narancssárga kabát is. Azon is ott az EPP-logó. Sőt hozzá passzoló póló is van, íme egy másik képviselő standja:

De akad narancssárga EPP-s sapka is:

A teljes munkaruhabemutató:

Mintha lenne fekete baseballsapka is:

A ferencvárosi Fidelitas előtt le a néppárti baseballsapkával:

De még táska is van, derül ki Varga Mihály posztjából.

Bőkezűen érkezhetett a kampánytermék Brüsszelből, ahol Kovács Zoltán szerint egyszerűen nem szeretnek minket, de azért lenyeli a békát a Fidesz, és szépen használja a cuccokat. Vagy a Fidesz gyártotta le korábban, és ha már, akkor úgyis hűvös idő volt, jól jött a kabát és a sapka.

Nem lehet könnyű kampányolni a Néppárt győzelme mellett, aminek a jelöltje Európa élére az a Manfred Weber, aki

az EU-s kapcsolattartásért felelős államtitkárunk szerint pedig Weber vérig sértette a magyarokat. Maga az első számú közellenség, Weber azt kommunikálja, hogy nem Orbán fogja meghatározni a Néppárt jövőjét.

A Fidesz-sajtóból közben mást sem hallani, mint hogy azonnal, a választást meg sem várva el kell hagyni a Néppártot.

Nehogy úgy érezzék majd a szavazók, hogy becsapták őket, amikor aláírtak az EPP-s logókba öltözött aktivistáknak.