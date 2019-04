VV Viktor: A keresztény lét a tét

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Elindította hónapok óta zajló európai kampányát a Fidesz, amelyen a pártelnök 1342. alkalommal is határozottan leszögezte, hogy Európában a bevándorláspárti és a bevándorlásellenes erők állnak szemben egymással, és az ő politikai ellenfelei mind bevándorláspártiak, akiket le kell győzni, mert ki akarják cserélni a kontinens népességét.

Az Echo TV, vagyis nem, bocsánat, a Hír TV tudósítása szerint a miniszterelnök úr kerek-perec kijelentette:

„keresztény civilizációnk léte a tét.”

Hogy lehessen valami újdonságról is beszélni, Orbán be is jelentett, méghozzá egy 7 pontos akciótervet. A mindenki által jól ismert 29 pontos költségvetési akcióterv (2010), a 10 pontos munkahelyvédelmi akcióterv (2012) a 10 pontos gazdasági akcióterv (2014), az I. Migrációs Akcióterv és a családvédelmi akcióterv (2019) után itt a II. Migrációs Akcióterv (elnézést, ha valamit kihagytam).



A migráció kezelését visszaadni a nemzeti kormányoknak Ne legyen kötelező a migránsok befogadása Érvényes okmányok nélkül ne lehessen belépni Európába Migránskártya és migránsvízum megszüntetése Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek kevesebb pénz, helyette a határvédelem támogatása Keresztényeket ne érje hátrányos megkülönböztetés Európában Bevándorlást ellenző vezetőket az uniós intézmények élére

Ahogy az eddigi akciópontok, úgy természetesen ezek is mind teljesülni fognak. Kicsit nehezíti csak a végrehajtást, hogy a pontok egy része megfoghatatlan és számon kérhetetlen, egy része viszont – remek hír! – már teljesült is: migránsvízumok például az Európai Bizottság tájékoztatása szerint nem is lesznek. A Soros markában vergődő EB friss migrációs stratégiája ráadásul érthetetlen módon számos helyen megegyezik Orbán terveivel.

Más pontok kínzó kérdéseket vetnek fel, mint hogy például mi történik, ha nemzeti hatáskörbe kerül a migráció kezelése, és a bevándorláspárti kormányok saját hatáskörben beengedik a migránsokat. De a miniszterelnök úr ezt is megoldja majd, nem kérdés.

Az nem derült ki a programbemutató rendezvényből, hogy a Fidesznek lesz-e programja a május 26-ai EP-választásra. 2014-ben nem volt, a legutóbbi, 2009-es programban pedig még az szerepelt, hogy