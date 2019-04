Orbán: Minden egyes imára szükségem van ahhoz, hogy a munkámat végezni tudjam

Orbán Viktor nemcsak beszédet mondott vasárnap Pesterzsébeten, a Klapka téri református templomban, hanem ajándékot is kapott. A Demokrata beszámolója szerint a gyülekezet Józsa Judit kerámiaszobrász alkotásával köszönte meg a felújítást a kormányfőnek.

„Miután személyes ajándékot kaptam, (…) egy személyes megjegyzést is hadd tegyek mindehhez hozzá. Mégis csak magyarok és férfi emberek volnánk, ezért nem nagyon szoktunk, különösen, ha nem szükséges, érzelgősen beszélni – ezt én helyeslem...”

– mondta Orbán.

Hozzátette:

„...de az igazság úgy áll, hogy minden egyes jó szóra, biztatásra, és különösképpen minden egyes imára szükségem van ahhoz, hogy a munkámat végezni tudjam. Persze az is a munkám része, hogy úgy kell csinálnom, mintha nem is emberből lennék, és meg se rezdülnék. De azért jó, ha mindenki tudja, hogy azért ez nem egészen áll így. A miniszterelnök is emberből van, és szüksége van támogatásra, mert egyedül aligha tudná állni azokat a viharokat és azt a sarat, amit munkájából következően állnia kell. Ezért én hálás vagyok mindenkinek, aki a személyes jókívánságaival, az ölelésével és az imáival segített az elmúlt időszakban. És kérem Önöket, hogy ne hagyják abba, hanem tegyék ezt a jövőben is.”