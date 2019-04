Üzent a Fidesz lapja: így jelentsd fel a gyereked „bolsevik tudatú pedagógusát”

Véleménycikkbe öltöztetett feljelentési tanácsadót tett közzé szerdán a Magyar Nemzet: 'A tankerület fellép a politizáló tanárok ellen' című írás nem az 1953-as archívumból véletlenül újraélesített cikk, hanem tényleg 2019-ben született, és Somogyi János azzal kezdi, hogy egy 8. osztályos gyerek történelemtanára, Dani bá „az antiszemitizmusról beszélt egész órán”, és többek között Soros Györgyöt hozta fel példaként az antiszemita támadások bemutatására.

De mint a cikkből kiderül, ez nem kirívó eset volt: 'Dani bá' ugyanis „minden történelemórát arra használ fel, hogy a neki kiszolgáltatott gyerekeknek politikai agitációt folytasson, kifejezetten lélekmérgezés célzattal. Már odáig jutott, hogy az egyik órán az országban dúló diktatúrára tekintettel azt javasolta a kiskorú (!) tanulóknak, hogy aki teheti, vegyen egy minél messzebbre szóló repülőjegyet és végleg hagyja el az országot”, írja a szerző, aki ezután azzal folytatja, hogy

„kevesen tudják, hogy a szülő nincs teljesen kiszolgáltatva az agymosást végző tanároknak, igazgatóknak, mert egy pedagógus jogellenes, munkaköri kötelezettségét sértő tevékenysége miatt panaszt tehet az illetékes tankerületi központnak.”

Ezután egy tételes felsorolás jön, hogy Budapesten hol lehet panaszt tenni. A cikkből kiderül az is, hogy ebben a konkrét esetben is panaszt tettek, és a központ megvizsgálta a panaszt, és az iskola igazgatója megkérte a tanárt, hogy az órákon tartózkodjon a politikai vélemény nyilvánításától, a tanár pedig megírta, hogy pontosabban, precízebben fog fogalmazni. De a cikkből kiderül, hogy ez nem volt elég a feljelentőnek:

„A szülő nem volt megelégedve a válasszal, és közölte a központtal, hogy a tanár úr ígérete és az igazgató figyelmeztetése semmit sem ér. Dani bá ígérete arcátlan cinizmus, mert a tanár úr egyáltalán nem butaságból vagy figyelmetlenségből beszél ostobaságokat a tanórákon a tantárgy oktatása helyett, amit ezután is háborítatlanul folytathat, de most már a tankerületi központ tudtával. Hozzátéve, hogy így már érthető, miért is virít az iskola bejárata előtti járdaszakaszon (szeptember eleje óta háborítatlanul!) a „civil aktivisták” által odapingált szöveg, miszerint „Nem a Fidesz a főnök a tanteremben”.”

Ennek a cikk szerint már megvolt a hatása: „a tankerületi központ biztosította a szülőt, hogy a tanár úr nem fogja háborítatlanul folytatni a történelemórákon az Orbán-fóbiás propagandájával a gyermekek lélekmérgezését. Erre a tanár úr figyelmét munkáltatóként nyomatékosan felhívták”.

Majd így zárul a cikk: