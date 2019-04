Egyre több férfi fecskendez kókuszolajat a farkába Pápua Új-Guineán, hátha attól nagyobb lesz

Az orvosok Pápua Új-Guineán arra figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb - már-már nemzeti szintű - problémát okoznak azok a férfiak, akik úgy gondolják, hogy jó ötlet mindenfelé anyagot injekciózni a farkukba, hátha attól nagyobb lesz.



Akule Danlop, a Port Moresby-i kórház orvosa szerint az intézményben az elmúlt két évben legalább 500 férfit kezeltek, miután kókuszolajat, szilikont vagy étolajat fecskendeztek a farkukba, és emiatt az károsodást szenvedett.

Danlop szerint ráadásul ezek csak azok az esetek, amelyek eljutottak egy kezelésig. Az orvos szerint a hatások komolyak és akár visszafordíthatatlanok lehetnek. Például tömény massza kezd szivárogni az idegen anyagot magukba fecskendező férfiak férfiasságából, fekélyesek lesznek, vagy annyira megdagad a farkuk, hogy vizelni is nehezükre esik.

Danlop-nak már közel 90 embert kellett operálnia ilyen tünetek miatt, néhány esetben pedig kétéges, hogy a műtét után képesek lesznek-e ezek a férfiak megfelelő erekcióra.

Fotó: SAEED KHAN/AFP

Az orvos mindenféle emberrel találkozott, főleg 18-40 évesekkel, de voltak köztük tinédzserek és 55 év fölöttiek is. Egy tavalyi konferencián más orvosok is hasonló tapasztalatokról számoltak be az ország különböző területeiről. Egy másik orvos szerint ezeket az embereket bepalizzák, kihasználva a bizonytalanságukat, azt ígérve, hogy nagyobb lesz majd a péniszük, de ehelyett komoly sérüléseket szenvednek. (Guardian)