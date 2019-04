Legyen Kocsisnak is szobra, csak ne bánjanak el vele úgy, mint Puskással

Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten idén - közölte Tarlós István főpolgármester a napokban Barcelonában, ahol a támadó születésének 90. évfordulóját ünnepelték a királyi palotában.

A szobor helyszíne ismert, a Fradi stadionjának szomszédságában lesz, mivel Kocsis eredetileg a Ferencváros játékosa volt, a hatalom vezényelte át a Honvédhoz. Hogy ki az alkotó, arról nem tudni, pedig az lenne az igazán fontos. Az Aranycsapat tagjairól ugyanis egészen elképesztő szobrok készültek eddig.

Itt van például a legutoljára átadott Puskás-szobor, amin az látható, hogy egy humanoid testalkatú protokolldroid egy labdán támaszkodva két kisebb droidot ölel át. A szoborcsoportot tavaly novemberben avatták fel Kispesten, a 4,4 milliárd forintos Honvéd utánpótlásbázissal együtt. Kristóf Lajos alkotása, rutinos Puskás-szobor készítő, erről egy kicsit később.

Orbán Viktor avat

A magyar foci világsztárjáról, Puskás Ferencről halála után egy évvel, 2007-ben készült el az első köztéri szobor, egy olyan 600 fős településen, Zalaszabaron, aminek semmi köze Puskáshoz. (A Kis-Balaton melletti településen mernek nagyot álmodni, ott hullámvasutazott hétvégén Rogán Antal is egy most elkészült, egymilliárd forintos élményparkban.)

De vissza 2007-hez. Varga Béla zalaszabari alpolgármester egykori présházában jött az ötlet, hogy nevezzek el egy teret Puskásról és állítsanak is szobrot a tiszteletére. Halászléfesztiválon avatták aztán a műalkotást, ott volt Puskás özvegye (aki szerint a bronzarcon ott van a csibészes mosoly, de egyben valami mély szomorúság is), valamint Buzánszky Jenő és Puskás két egykori madridi csapattársa, Zoco és Santamaría is.

Varga Béla alpolgármester és az első Puskás-szobor Fotó: Hátsó füves/nsotv

A mellszobor hátán ott a Puskástól elválaszthatatlan 10-es szám, a mellkasán viszont nem a Rákosi-címer van, hanem a mostani, koronás. Ezt az alkotó, Papp György Zoltán azzal indokolta, hogy látott egy képet, amelyen a mez még a régi címerrel szerepel. Ilyen kép valóban van az interneten, de Puskás nem játszott koronás címeres mezben a válogatottban. 1945 augusztusban volt először válogatott, az osztrákok ellen, aztán szeptemberben a románok ellen másodszor (három gólt rúgott a két meccsen), de nem a koronás, hanem az MLSZ-címer volt a válogatott mezen. Az 1946-os meccseken már a Kossuth-címert varrták a mezekre, 1949 őszétől jött a Rákosi-címer.



Az avatáson Manninger Jenő fideszes országgyűlési képviselő felolvasta Orbán Viktor volt és leendő miniszterelnök levelét (2007-ben járunk), amiben a Fidesz elnöke megköszönte a zalaszabariaknak, hogy Puskás Ferenc szobrával azoknak az értékeknek állítanak emléket, amelyek jelentőségéről manapság sokan megfeledkeznek, de amelyeknek az Aranycsapat kapitánya igazi sikereit köszönhette: a becsületes, szorgalmas, kitartó munkának, a hazaszeretetnek, a közösségünkért érzett felelősségnek.

Első pesti

Az első köztéri budapesti szobor címért nagy verseny volt, végül Kispest győzött egy mellszoborral, amit 2013. március 27-én avattak fel. A kispesti Kristóf Lajos alkotását (aki a tavaly avatott, 3TPO-hasonmás AranyPuskást is készítette) Gajda Péter polgármester és Tarnai Richárd országgyűlési képviselő avatta fel Puskás özvegyével a Köki bevásárlóközpont előtti parkban. Kristóf azt mondta, az életnagyságúnál másfélszer nagyobb Puskás Ferenc-szobor fotók alapján készül, a pályája csúcsán lévő, 30 év körüli sportembert akarta megformálni. (Ő készítette a kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolában elhelyezett Puskás Ferenc mellszobrot is. Azt 2008-ban avatták, de nem volt köztéri szobor.)

Az első pesti köztéri Kispesten Fotó: MTI

Pár nappal később avatott Óbuda, de a másodikból úgy lett első, hogy ez volt az első egészalakos Puskás-szobor.

Ennek érdekessége, hogy a szobrász, Pauer Gyula kezdeményezte, hogy Óbudán legyen Puskás Öcsi tér (így Öcsi, nem Ferenc), és ott szobarral is emlékezzenek a legendára. Pályázatot írtak ki egy fotó alapján, amin Puskás öltönyben dekázgat gyerekek előtt Madridban. Az ötletadó Pauer elhunyt, viszont kiderült, hogy kész terve volt már a szoborra, amiből Puskás öltönyös alakját megtartották, az őt bámuló gyerekeket viszont lecserélték Tóth Dávid alakjaira. A szobrot Puskás özvegye, Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes, Bús Balázs polgármester és Szepesi György rádióriportert avatta fel. És ott voltak a felcsúti Puskás Akadémia növendékei is.

2013-ban végén jött Szentes egy szintén egészalakos, ballábas lövéssel. Viszonylag természetesnek tűnő mozdulat, a szobrász, Csíky László állítólag 3500-szor próbálta el a rúgást, hogy minél élethűbb legyen, az arc viszont olyan, mintha valami mókás appon átment volna a fotó, ami a mintát adta.



Puskás feje azért lett olyan, mintha az Uborkába készült volna, mert az alkotó, Csíky László szeret karikatúrákat formálni. Még Lionel Messiről is gyúrt egyet.

A felcsúti csodaszobor

Ezután készült el az a szobor, ami már komoly merénylet Puskás ellen. Úgy néz ki, mintha egy már elindult vonat után szaladó, egy tömbből faragott úttörő testére ráaplikálták volna egy kicsit nagyobb fejét, ami állítólag Puskást ábrázolja, bár Horn Gyulának is elmenne, de még a lába elé is tettek egy labdát, hogy abban felbukva biztosan ne érje el a távolódó szerelvényt.

A 2014-ban avatott Puskás-szobor története NER-meseszerű. Azt ugyanis ajándéka kapta Orbán Viktor akadémiája. Attól a Végh Gábortól, akinek a Pharos 95 Kft. nevű cége a stadionépítések egyik nagy nyertese, és a fióktelepe címe pont megegyezett Mészáros Lőrinc állandó lakcímével, és a Mészáros és Mészáros Kft. székhelyével is. Végh Gábor cége a stadionépítések egyik nagy kivitelezője.

Orbán az avatáson azt mondta:

"Szobrot kegyeleti okokból szokás állítani, de Puskás Ferencre nem csak emlékezni akarunk, ugyanis azt szeretnénk, hogy a fiatalok erőt merítsenek ebből a szoborból, hogy miként lehet egy vidéki fiúból ünnepelt sztár."

A különös kinézetű szoborral annyira elégedettek voltak Felcsúton, hogy Melbourne-be is vittek egyet, ahol Puskás sikeres edző volt.

A szobrász, Domonkos Béla készített szobrot a most már kormányzati reneszánszát élő Horthy Miklósról és az antiszemita író Tormay Cécile-ről is. De leginkább kisplasztikában erős, érdemes vetni egy pillantást az 1956-os forradalomban elhunyt az orvosegyetemi fiatalok és mentőszolgálatosok emlékére készített alkotására, ami kint is van a SOTE-falán.



Az orvosegyetmista és a mentős mártírok emlékére Fotó: Göröntsér Vera/Köztérkép

Puskás-szobor Madridban is készült, 2013-ban avatták. Ott volt Puskás özvegye, Florentino Perez, a Real Madrid elnöke, Simicskó István államtitkár és Mészáros Lőrinc.

A madridi Puskás-szobor avatása 2013 októberben Fotó: Puskás Akadémia/Takács József

De nemcsak Puskást öntötték bronzba. Íme egy szobor, amin mintha a spanyol polgárháború ismeretlen, de a sorsát emelt fővel vállaló, táncos hősét végezték volna ki egy kapufa mellett, focilabdasortűzzel. Fideszes politikusok, plusz az Arancscsapat emlékév testület vezetje főhajtással avatták:

A kompozíció kicsit messzebbről adja ki magát igazán. Valamiért Grosics Gyula emléktábláját kapta meg.

Fotó: Újbuda TV

Az avatáson viszont kiderült, miért az elsőre furcsának ható elrendezés: elférnek Grosics mellett a politikusok.

Az alkotó Kligl Sándor, a NER-kedvenc zsánerszobrásza.

Az Aranycsapat néhány tagjáról van szobor még az országban, egy teljes mellszoborgyűjtemény Felcsúton, az Akadémia épületében van, Boros Péter alkotásai.