Hiába a figyelmeztetés, a fideszes politikusok képtelenek megállni, hogy gyerekeket használjanak a népszerűsítésükre

Meglepve látta az egyik szülő, hogy az V. kerületi polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter a gyereke óvodájában járt. Erről előzetesen neki nem szóltak, ehhez képest ott vírít a fideszes politikus Facebook-oldalán az óvodás gyerek fotója.

A fideszes politikus annak az almaszállítmánynak a maradékát vitte el április 9-én az óvodába, amiből a kerület nyugdíjasainak osztogatott. Hosszú sor állt érte, mégis maradt.

Fotó: Szentgyörgyvölgyi Péter/Facebook

Az óvodában az év elején aláírattak egy nyilatkozatot a szülőkkel, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy óvodai eseményekről felvételek készüljenek, amiket az óvoda használhat. Ebben szó sem volt arról, hogy ha politikusok jönnek az intézménybe, akkor fényképeket készíthetnek a gyerekekről, amit aztán ki is raknak a saját Facebookjukra.



De ha lett is volna engedély, az ombudsman éppen a kampányidőszak elején adott ki felhívást, hogy gyerekeket ne használjanak politikusok díszletnek. Ebben azt írják, hogy „a gyermekek pártpolitikai célú szerepeltetését, illetve felhasználását nem igazolja és nem is igazolhatja az önkéntesség, a beleegyezés. Önmagában a szülői hozzájárulás igénylése is jogsérelemhez vezethet, ugyanis a szülőt közvetve vagy közvetlenül a politikai nézetei, szimpátiája kifejezésére kényszerítheti, és e kényszerhelyzet elszenvedője végső soron a gyermek lesz.”

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a politikusok megjelenése az óvodákban, iskolákban egyáltalán nem szerencsés: „Az óvodákban és iskolákban többdimenziós függőségi viszonyrendszer működik a gyermekek, a szülők, pedagógusok, intézményvezetők, a fenntartó és az önkormányzat között, ezért bármilyen pártpolitikai kényszer vagy ajánlat, illetve pártpolitikai megnyilvánulás, jelenlét aggályokat vet fel”.

Az ombudsman nem győzi hangsúlyozni, hogy „meggyőződésünk, hogy egyetlen gyermek sem lehet pártpolitikai tevékenységnek háttere, díszlete, népszerűségnövelő tényezője. Az óvodák és iskolák politikai semlegességének követelménye azt szolgálja, hogy a gyermekek ne válhassanak a politika eszközévé”.

Ehhez képest nemcsak Szentgyörgyvölgyi Facebook-oldalára kerültek ki a gyerekek fotói, de a kerületi tévé is elkísérte az almaosztogató polgármestert. Az elkészült anyag szép hosszú lett, megjelenik benne Szentgyörgyvölgyi és a gyerekek is, de a főszerepet a fideszes alpolgármester, Jenei Rubovszky Csilla viszi, ő ugyanis több helyen is járt, nemcsak óvodákban, de a még kisebbek, bölcsődések között is, akiket szintén kitakarás nélkül mutatnak a műsorban.

Fotó: City TV

Az alpolgármester sokat beszél az alma jótékony hatásairól, de a riportból nem marad ki az sem, hogy támogatja a kormány családbarát politikáját is. A kerület több képviselője is felbukkan különböző intézményekben a jótékony almaosztó szerepében, mind fideszes politikusok, és a beszámoló alapján mindegyiküket nagyon boldogan fogadták a páréves gyerekek.



Megkerestük Szentgyörgyvölgyi Pétert. Azt próbáltuk megtudni a polgármestertől, hogy

Ismeri-e az ombudsman állásfoglalását arról, hogy gyerekeket politikusok ne használjanak fel saját népszerűsítésükre?

Miért volt szükség arra, hogy az ajándék almákat személyesen adja át a gyerekeknek, erről fotó készüljön és az felkerüljön a Facebook-oldalára?

Mi a véleménye arról a gyakorlatról, ha politikusok gyerekeket használnak fel a saját népszerűsítükre?

Miért nem az intézmények vezetőinek adják át az almákat?

A képviselőtesület több tagja is személyesen adta át óvodások, sőt bölcsődéseknek az ajándék almákat. Mi alapján dőlt el, hogy ki adja át az almákat?

A kérdésekre nem kaptunk választ.

Szentgyörgyvölgyi aznap járt az óvodában, amikor ő maga is bejelentette, hogy hivatalosan is elkezdődött a kampány.

Fotó: Szentgyörgyvölgyi Péter/Facebook

Megkerestük az óvodát is, de az intézményvezető szabadságon van, más pedig nem nyilatkozhatott, mert a polgármester látogatását az óvóda vezetője szervezte.

Fideszes politikusok körében évek óta gyakorlat, hogy gyerekeket használnak saját népszerűsítésükre, különösen kampányban, emiatt még Orbán Viktort is megbüntették. Hevesebbek még a Mikulás feladatát is átveszik, és ők adják át az ajándékot a megszeppent gyerekeknek. De simán elmondják a gyerekeknek a Fidesz politikai üzeneteit is ünnepségeken. Pócs János nem egyszer kampányolt szemérmetlenül kisgyerekek előtt, két (1., 2.) decemberi eset.

Az ombusdman állásfoglalása nem javított a helyzeten. Írtunk már Pánczél Károly fideszes képviselőről, aki elvileg első kapavágást végezte el az új óvoda telken, ahol egyébként láthatóan már elkezdődtek a munkák, de a "kapavágás" megtekintésére kirendelték az óvodásokat is.

Az unatkozó, díszletnek használt gyerekek szemét mi takartuk ki. Fotó: Pánczél Károly/Facebook

Óvodai konyhakerteket avattak Kiskunhalason, derül ki Bányai Gábor fideszes képviselő posztjából. A gyerekek megtapsolták a beszédeket és kis műsort is adtak.

Ok, van, aki baromira unta, de ő pont nem volna ünneplőben, hogy műsort adjon. Fotó: Bányai Gábor/Facebook

A klasszikus, ollópárnatartónak használt óvodás.

Fotó: Cseresnyés Péter/Facebook

Boldog István saját logót tesz a képekre, amin gyerekek vannak.

Fotó: Boldog István/Facebook

Gelencsér Attila fideszes képviselő Mosdóson adta át az uniós támogatással felújított óvodát. Az erről szóló posztjában azt írja: „Magyarország jövőjét nem a migránsokban, hanem a magyar családok támogatásában látjuk biztosítottnak. A családvédelmi akcióterv is ezt a célt szolgálja.”



A gyerekek Gelencsér képviselőt hallgatják Fotó: Gelencsér Attila/Facebook