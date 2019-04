Tolkien gyermekkorú fia mellé éjjelente befeküdtek a család barátai, és levetkőztették

Szomorú hangfelvétel került elő a napokban, amin a világhírű író, J. R. R. Tolkien (Gyűrűk ura, Hobbit) legidősebb fia beszél gyermekkori traumáiról. John Tolkien nem sokkal a halála előtt mondta el, hogy mi történt vele.

A felvételen azt állítja, hogy az 1920-as években apja tudós barátai rendszeresen náluk éjszakáztak, és nagyon sokszor előfordult, hogy e barátok közül volt, aki befeküdt mellé az ágyba, és lehúzta róla a pizsamáját, és amikor reggel felébredt, a felnőtt férfi még mindig az ágyában volt. Így fejezte ki magát az akkor már igen idős pap, feltehetően az őt ért szexuális erőszakot körbeírva. Azt állította, hogy több ilyen éjszaka volt, mint az olyan, hogy senki sem feküdt mellé.

A felvétel azért készült, mert egy férfi beperelte John Tolkient, mert az 50-es években papként szexuálisan molesztálta őt. Végül peren kívüli kártérítésben megegyezett az illető a katolikus egyházzal, de felkereste egykori megrontóját, és hosszan elbeszélgetett vele, és a fel is vette beszélgetést. Azóta ő is meghalt, de az örökösei most előálltak a felvétellel. (Guardian)