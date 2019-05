Tízezrek vonultak Glasgow-ban a skót függetlenségért

A rendőrség szerint nagyjából 30-35 ezer ember vonult fel szombat délután Glasgow-ban, és tüntetett a skót függetlenség mellett. Az All Under One Banner („Mind egy zászló alatt”) skót függetlenségpárti civil formáció által szervezett felvonulás a Kelvingrove Parkból indult és Glasgow Greenig vonult.

A szervezők hangsúlyozták, nem tisztán politikai célból szervezték a megmozdulást, hanem mert erkölcsi kötelességüknek érzik, hogy időről időre kifejezzék véleményüket a kérdésben.

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

De a vonulásnak mindenképp aktualitást ad, hogy április végén Nicola Sturgeon miniszterelnök azt mondta: még a jelenlegi parlamenti időszakban, vagyis 2021-ig ismét népszavazást kell tartani a skót függetlenségéről, ha Skóciát akarata ellenére kiléptetik az Európai Unióból.



Sturgeon néhány napra rá, a függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) kongresszusán kijelentette: Skócia „nem a Brexit, hanem Európa pártján áll” - utalva arra, hogy a skótok többsége az unióban maradásra szavazott, ellentétben Nagy-Britannia szavazópolgárainak többségével.

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

A brit kormány korábban jelezte, hogy nem engedélyezi az újabb referendumot Skócia függetlenné válásáról, arra hivatkozva, hogy nem növekszik jelentősen a skót függetlenség támogatottsága. Sturgeon szerint ezt az érvet a legutóbbi felmérések máris cáfolják, és az SNP feladata most e támogatottság még további jelentős erősítése.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

(BBC)