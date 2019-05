Visszatérnek a vonulások Magyarországra: Mi Hazánk-Betyársereg-menet jön a „cigányterror” ellen

Május 21-én erődemonstrációt tart a Mi Hazánk Mozgalom és a Betyársereg Törökszentmiklóson, szövetségeseikkel, vagyis a MIÉP-pel és a Független Kisgazdapárttal közösen - jelentette be Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

Az eset előzménye, hogy egy férfi néhány héten belül többször is összevert embereket a városban, minden előzmény nélkül. Egy trafikban két embert is súlyosan megvert ok nélkül, az esetről videó is készült.

A második támadás után a rendőrség őrizetbe vette a férfit, az viszont komoly felháborodást váltott ki, hogy az első támadás után szabadlábon maradt, így újabb embereket is megtámadhatott.

A Mi Hazánk ezután Elég volt a cigányterrorból! címmel hirdetett meg sajtótájékoztatót, Toroczkai László pedig azt írta,

„ha ez a terror Ásotthalmon történne, már a főtéri kalodánkba lenne zárva ez az előember, az egész kompániájával együtt”.

Szerdán a pártelnök bejelentette, felvonulnak Törökszentmiklóson, mert „elég volt abból, hogy néhány cigány család terrorizálja a várost”. Azt mondta, ha kormányon lennének, bérrabtartási megállapodást kötnének Oroszországgal, és az ilyen bűnelkövetőket szibériai börtönökbe küldenék, de mivel ellenzékben vannak, ezért vonulnak.

Az ehhez hasonló vonulások rendszeresek voltak a Jobbik radikális korszakában, számos településen jelentek meg a párt körüli szervezetek. A Jobbik néppártosodásával ez a vonal lecsillapodott, de Toroczkai éppen néhány napja, a Mi Hazánk majálisán beszélt arról, hogy ne lepődjön meg senki, ha visszatérnek a Magyar Gárdához hasonló „rendvédelmi szervezetek”.