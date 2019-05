Trump szerint teljesen rendben van, hogy férfiak összeházasodhatnak egymással

Az amerikai elnökkel a David Cameron tanácsadójából a Fox News műsorvezetőjévé lett Steve Hilton készített interjút. A teljes beszélgetés vasárnap kerül majd adásba, de Hilton részleteket már közölt belőle a Twitterén.

Az egyik ilyen részlet arról szólt, hogy Trump egyik lehetséges demokrata kihívója, Pete Buttigieg meleg, és egy férfival kötött házasságot. (Buttigiegről korábban hosszabban is írtunk.)

Trump amellett, hogy ismét elszórakozott Buttigieg nevének kiejtésén, elmondta, hogy lehetnek "egyes emberek", akiknek gondja van ezzel, de neki nincs, szerinte ez nagyszerű.

Majd hozzátette, hogy szerinte az is teljesen rendben van, hogy Buttigieg és férje, Chasten nyíltan beszélnek erről a kampány során. Trump abban is egyetértett Hiltonnal, hogy Pete Buttigieg jelöltsége annak a haladásnak a jele, melyen az ország végigment: „úgy gondolom, hogy ez valami, amivel alighanem egyes embereknek problémája van. Nekem egyáltalán nincs vele. Szerintem ez jó.” – mondta el Trump, aki a kampánya során még arról beszélt, hogy azért akar konzervatív bírákat kinevezni a Legfelsőbb Bíróságba, hogy visszamondják a bíróság döntését, melyben legalizálták az azonos neműek házasságát. Megválasztása után viszont Trump már arról beszélt, hogy ez a kérdés rendezve van. (via Washington Post)