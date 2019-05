Horvátország egy szar - mondja Strache az ibizai felvételeken

A Süddeutsche Zeitung újabb részleteket hozott nyilvánosságra Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár a napokban kiszivárgott ibizai videófelvételéből. A felvételen az látszik, ahogyan Strache 2017-ben Ibizán tárgyalt egy magát orosz milliárdosnak kiadó emberrel, és olyanokat mondott, hogy kormányra kerülve simán segítene közbeszerzéseket lezsírozni, ha az oroszok megvehetnék neki a legnagyobb osztrák lapot, és hogy olyan médiát szeretne, mint amilyen Orbánnak is van.

A későbbi alkancellár olyan pletykákat is megosztott a beszélgetőpartnereivel, hogy az osztrák politikusok közül ki drogozik, és ki homoszexuális. Mondott olyat is, hogy Sebastian Kurz kancellár (aki Strache pártjának koalíciós partnerét vezeti) is részt vett „hátsó szobákban rendezett drogos szexpartikon”.

A felvétel nyilvánosságra kerülése után Strache lemondott az alkancellári posztról és a pártja, a bevándorlásellenes jobboldali populista FPÖ vezetői székéről is, Kurz kancellár pedig bejelentette, hogy szeptember elején előrehozott választásokat tartanak Ausztriában.

A Süddeutsche Zeitung nemrég újabb részleteket közölt a rejtett kamera által megörökített beszélgetésből, ebben a politikus elmondja, hogy pártja egy izraeli tanácsadót fogadott a 2017-es választásra, aki korábban dolgozott a Brexit-kampányon, Donald Trumpnak és Vlagyimir Putyinnak is. Beszél arról is, hogy a Kínai Kommunista Párt emberei is kapcsolatba léptek vele, majd hozzáteszi:

„Nagyon sok pénzük van a kutyáknak”.

A politikus nem egyszer önellentmondásba is keveredett, egyszer arról beszélt, hogy Ausztria jövőjét keletre fordulva képzeli el, mert a nyugat hanyatlik, de a kelet-európai emberek még normálisak, de nem sokkal később már a horvátországi és szerbiai befektetésekről beszélve azt mondja, „Horvátország egy szar”, és hasonlóan beszél Szerbiáról is.

Strache és pártja egyébként a horvát és szerb jobboldali pártok fontos szövetségese volt eddig. (Süddeutsche Zeitung)