Orbán: Ha valami egy németnek már göröngyös, az egy magyarnak még mindig tükörsima

Bár két hete Orbán Viktor még szövetségesként fogadta az osztrák pártvezért, a Bildnek adott pénteki interjújában

már elfogadhatatlannak nevezte azt, amit Heinz-Christian Strache az ibizai videón mondott. Igaz, a miniszterelnök nem részletezte, hogy az elhangzottaknak pontosan melyik részét tartja elfogadhatatlannak, pedig az ő neve is előkerült azon az estén. Most Orbán inkább arról beszélt, hogy „egy politikus számára a legfontosabb dolog az emberek bizalma”, amit Strache most elveszített.

Szóba került a Fidesz függőben lévő néppárti tagsága is, amiről a miniszterelnök megjegyezte, hogy a skandináv és a benelux testvérpártok tehetnek a viszony elmérgesedéséről. Szerinte az Európai Néppárt vezetői túl gyengék voltak ahhoz, hogy visszautasítsák a Fidesz kizárásáról szóló indítványukat. Manfred Webert szintén gyenge vezetőnek nevezte, akit már nem is tart konzervatív politikusnak, mert meglátása szerinte csak külsőleg különbözik a szocialisták jelöltjétől, Frans Timmermanstól.

Mégis igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy továbbra is a politikai otthonának tartja-e az Európai Néppártot. Ugyanakkor szerinte a Néppárton múlik, hogy a Fidesz a pártcsaládban marad-e. „Az Európai Néppártnak szeretném megnyerni az európai parlamenti választásokat. De utána fájdalmas vitáink lesznek arról, merre tovább”- tette hozzá Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy Németországnak nem akar hátat fordítani.

„Európának mindig akkor ment jól, amikor Németország és Magyarország szorosan együttműködött”

- jegyezte meg Orbán, bár konkrét történelmi példát nem hozott fel. Azt mondta, továbbra is keressük az együttműködést a németekkel, de „nem ugrunk utánuk a kútba”. Például nem támogatja azt a javaslatot, hogy az EU külpolitikai döntéseihez a jövőben nem lenne szükség egyhangú szavazásra. Szerinte ez a Magyarországhoz hasonló országok külpolitikájának végét jelentené.

Hogy Manfred Weber helyett kit látna szívesen az Európai Bizottság élén, csak annyit mondott, hogy a megfelelő pillanatban megmondja, de biztos nem ő lesz az első, aki megmutatja a lapjait.

Orbán Viktor a német újságíróknak azt mondta, hogy „Magyarországon az emberek csak nevetnek, amikor arról van szó, hogy romlik a sajtószabadság helyzete”. Szerinte a legnagyobb tévék és lapok az ellenzéket támogatják. Ezek közé sorolta a Népszavát, az ATV-t és a Blikket is.

Angela Merkel 2021-re tervezett visszavonulásáról azt mondta, csak akkor hiszi el, ha a saját szemével látja, de megjegyezte, hogy a kancellár nagy vákuumot hagy maga után Európában. „Európának szüksége van egy erős német kancellárra, akinek világos és komoly ötletei vannak, ha tetszik, ha nem. Angela Merkel még el sem ment, de máris hiányzik”- tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy ki tudja-e mondani Annegret Kramp-Karrenbauer nevét, azt mondta, nem, ez nagy kihívást jelent egy magyarnak.

Szóba került az Opel Budapesten játszódó reklámja is, amiben a rossz magyar utakon muattják be, milyen kényelmesek az autók ergonomikus ülései. Bár Orbán a reklámot még nem látta, de azért megjegyezte: