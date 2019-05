Legalja: Trump elnök személyesen osztott meg egy manipulált kamuvideót, ami részegnek mutatja Nancy Pelosit

Áll a bál az amerikai politikában, Trump elnök ugyanis nem szedte le a Twitterről azt az egyrészt rosszindulatú, másrészt hamisított videót, amit nagy politikai ellenfeléről, Nancy Pelosi demokrata házelnökről twitelt ki pénteken.

Kábé egy nappal ezelőtt kezdett megosztásban terjedni több, hasonló tematikájú, már első látásra is ordítóan manipuláltnak tűnő rövid videó Amerikában. Mindegyiken Pelosi beszélt, és mindegyiken úgy tűnt, mintha alig forogna a nyelve és vagy részeg, vagy teljesen kába lenne.

Trump azt írta mellé, hogy Pelosi végig hebegett a sajtótájékoztatóján.

Csakhogy hamar kiderült az, ami első blikkre is eléggé nyilvánvaló volt: a videókat manipulálták. Vágással, illetve azzal az egyszerű, de igen hatásos garázstrükkel, hogy Pelosi beszédét pont annyira lassították le, hogy “Szeszélyes évszakok”-értelemben részegnek tűnjön. Itt az egyik ilyen videó minielemzése a Guardianről:

Több posztoló, köztük a Trump ügyvédjeként is fellépő volt New York-i polgármester, Rudy Giuliani később leszedte a kamuvideót, de a troll elnököt nem ilyen fából faragták, a poszt most is kint van az oldalán.



A Facebookot közben komoly kritikák érték, mivel a fake news terjesztését elvileg már bőszen akadályozó platformról azután sem szedték le az egyik ott terjedő videót, hogy bebizonyosodott a manipulált mivolta. Mindössze lejjebb sorolták a hírek rangsorában és hozzáragasztottak egy linket, ami egy olyan tényellenőrző oldalra mutat, ami leleplezi, hogy a videó hamisított.