Nem szokott tévét nézni a TV2 új tulajdonosa

Erősen indított az Indexnek adott interjújában Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója. Vida lesz a TV2 Csoport új, 100 százalékos tulajdonosa, miután cégén, az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül megveszi a médiaportfoliót.

A TV2 új tulajdonosa, Vida rögtön az elején közli, hogy ő nem szokott tévét nézni, mert nincs rá ideje. Pontosabban, van készüléke, de leszokott a tévézésről.

„Lovas és kutyás műsorokat szívesen néznék, de egyikről sincs jó műsor. Ha valami lovas filmet beharangoznak, azt megnézem” - mondja Vida, kicsi reményt csepegtetve a lovas és kutyás műsorok szerelmeseinek, hátha ez változni fog. A Kincsemet egyébként nyolcszor látta.

A 45 éves Vidáról a szélesebb nyilvánosság eddig keveset tudhatott. Azt korábban maga árulta el a hvg-nek adott interjúban, hogy Mészáros Lőrinc kötötte be a házukba a gázt még annak idején, és hogy nem strómanja a mostanában már nem gázszereléssel foglalkozó felcsúti milliárdosnak. Viszont több minden is arra mutat, hogy bizalmi viszony van közöttük és Vida lehet az új magyar gigabank vezetője.

Az interjúban azért elárul magáról néhány dolgot. Médiafogyasztási szokásairól - ami kényes téma, bukott már bele ebbe nemrégiben a fideszes médiaholding vezetője, Varga István - Vida azt mondta:

„Az Indexet azért szeretem olvasni, mert összeszed mindenféle dolgot, meg van egy Hírlista nevű képződmény, ami összeszedi, mit olvasnak az emberek. Abban is van Top100, azaz legolvasottabb száz cikkes lista, meg külön gazdasági hírrovat, az ember csak rányom a linkekre, és olvas.”



Hazafias ügynek gondolja a TV2 megvételét, és tartalmi dolgokba nem akar majd beleszólni. Azt nem árulta el, hogy kitől vette meg a médiacsoportot. Mindezt így:

„Kitől kellett megvenni a TV2-t?

Gondolom, attól, aki eladta. De nem értem én ezt a "ki a tulajdonos" narratívát. Azt sem tudja senki, ki az én lovam tulajdonosa.

Hát, ha már "az én lovam"-ként emlegette, gondolom, ön.

Jó, szóval van egy ló az udvaromban, ki tudja, az kinek a tulajdona? De miért is kellene tudnia rajtam, a bértartón, és a valós tulajdonoson kívül bárkinek is, hogy kié?”

A G7 derítette ki korábban, hogy valójában már korábban, még jóval Andy Vajna halála előtt megszerezhette Vida egy strómanon keresztül a TV2-t. Amikor megkeresték ezzel az információval, a cikk megjelenése előtt bejelentette, hogy akkor megveszi a médiacsoportot.



A NER-ről a véleményét két kérdésben rejtette el: „Az baj, ha valaki az ország javát akarja, és azért dolgozik? Mert magyar, és itt akar érvényesülni? Jobb lenne, ha svájci vagy francia befektetők vinnék ki a pénzt?”

De mindezeken túl mégis ez a legjobb rész az interjúban:

„Jó, akkor van kötődés valahol, de húsz év telt el azóta, miért pont most kell önnek egy tévé? Eddig nem érdekelte az ilyesmi?



Hogyne érdekelt volna a művészet, forgattunk egy filmet Széchenyi Zsigmondról Afrikában.

Amit nyolc hónapja vágnak, és nincs kész.

Nem azért nincs kész, hanem mert mondtam valamit a bemutatóról. Azt ígértem egy interjúban, hogy szarvasbőgéskor mutatjuk be. A vadászoknak május-augusztus között felesleges bemutatni bármit is, mert ilyenkor tisztítják a fegyverüket. Legfeljebb őzbakot lőhetnek, az meg nem nagy kihívás. Szeptemberben, szarvasbőgéskor lesz a bemutató. Mert akkor eljönnek azok is, akiket érdekel ez a film. Tessék, itt a kapcsolat a médiához.”