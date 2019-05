Óriási hasznot hoz a kormánypropaganda kommunikációja

Remek üzlet, ha sok tízmilliárd állami pénzt kell elkölteni, és azzal egyetlen egy kiválasztottat bíz meg a kormány - derül ki az egyetlen egy kiválasztott cégcasoport tavalyi gazdálkodási adataiból. A konkurens nélkül maradt, egy tulajdonos kezében lévő cégcsoport feladata történetesen az, hogy a kormány üzeneteit kell eljutattni az emberekhez, hátha nem néznek elég közszolgálati tévét.

Tavaly nyáron váratlanul új korszak kezdődött a több tízmilliárdos kormányzati kommunikációs piacon. Addig sem volt kimondott verseny, három kiválasztott üzletember cégei végezték a PR-feladatokat. Rogánék aztán váratlanul kirúgták az addigi kedvenceik közül kettőt, Kuna Tibort és Csetényi Csabát. (Kuna azóta már bíróság elé is került áfacsalás vádjával, és éppen a túl sok megbízással indokolta, hogy bűnbe keveredett.)

A helyzet innentől kezdve még jobban leegyszerűsödött. A kormányzat irgalmatlan kommunikációs keretéből (kicsit több mint két év alatt 56 milliárdot költöttek brüsszelezésre és sorosozásra, és ez egyre több lesz, hiszen idén alig három hónap alatt elköltöttek már 15 milliárdot) nem három, hanem csak egyetlen egy cégcsoport dolgozik, Balásy Gyuláé. Balásy cégei Kunáék árnyékában korábban is jelen voltak az állami kommunikációban, ez látszik is a megelőző évek bevételein. A tavalyi év - amiből fél évet monopolhelyzetben voltak már - még ezekhez képest is egészen brutális bevételnövekedést hozott Balásy cégeiben.

Balásy két céggel van jelen az állami kommunikációban.

Az egyik a Lounge Design. Így alakult a cég nettó árbevétele és adózott nyeresége:

2013: 200 millió forint, 0,4 millió forintos nyereség

forint, forintos nyereség 2014: 298 millió forint, 16 millió forintos nyereség

forint, forintos nyereség 2015: 392 millió forint, 65 millió forint nyereség

forint, forint nyereség 2016: 783 millió forint, 115 millió forint nyereség

forint, forint nyereség 2017: 3114 millió forint, 1150 millió forint nyereség

forint, forint nyereség 2018: 7787 millió forint, 2014 millió forint nyereség

Balásy tavaly 306 millió forint vett ki osztalékként a cégéből. Idén már bátrabban nyúlt a megtermelt nyereséghez: kétmilliárd forint osztalékot vett ki a Lounge Designból.

Balásy másik cége, a New Land Média.

Így nézett ki a cég felfutása (nettó árbevétel, nyereség)

2013: 8 millió forint, - 0,8 millió forint adózott eredmény

forint, forint adózott eredmény 2014: 91 millió forint, 1,4 millió forint nyereség

forint, forint nyereség 2015: 110 millió forint, 0,2 millió forint nyereség

forint, forint nyereség 2016: 1 503 millió forint, 46 millió forint nyereség

forint, forint nyereség 2017: 25 810 millió forint, 2 114 millió forint nyereség

forint, forint nyereség 2018: 5225 millió forint, 8 825 millió forintos nyereség.

Vagyis 52 milliárd forint folyt át a cégen, ami tavalyelőtt még csak 110 milliós bevételt tudott felmutatni. Ennek nagy része az állami kommunikációs keret.

Tavaly Balásy 1 milliárdos osztalékot vett ki a New Landből. Idén 4,3 milliárdot.

Vagyis a két cég összesen 10,8 milliárdos tiszta hasznot hozott. Ebből 6,3 milliárdot simán ki is vett Balásy, belefért, nem veszélyezteti a cég további működését.

És ez még semmi ahhoz képest, amit idén, az első teljes éves monopóliumban hoznak majd a cégei a kormányzati plakátokból.