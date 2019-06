Miért jár Tiborcz István német rendszámú Mercedes AMG G63-assal?

Ács Dániel kollégám kedden fotózta le Tiborcz Istvánt, Magyarország egyik leggazdagabb emberét, Orbán Viktor miniszterelnök vejét, amint egy német rendszámú Mercedes AMG G63-ast vezet a Várkert bazár előtt.

Fotó: Ács Dániel/444

A 2,5 tonnás, közel 600 lóerős autó Magyarországon listaáron több mint 50 millió forintba kerülhet. Nem Tiborcz a NER egyetlen oszlopos tagja, aki külföldi rendszámú autóval közlekedik: egy évtizeddel ezelőtt, még az MSZP-kormány idején Bayer Zsolt szlovák rendszámú autót használt, és a cégét is Szlovákiában tartotta a magas magyar adók miatt. Mészáros Lőrincnek is van G-szériás Mercedese, illetve több hasonló luxusautója is, de azok magyar rendszámúak.

Tiborczot március végén az Átlátszó olvasója is lefotózta ebben az autóban, akkor a Népszava szedte össze, milyen előnyökkel járhat, ha valaki Budapesten német rendszámú autóval közlekedik.

A cikk szerint német rendszámú autókkal akár milliókat spórolhat egy magyar bérlő vagy tulajdonos: magyar állampolgárként egy passaui rendszámú kocsihoz német lakcímmel vagy német/magyar székhelyű céggel kell rendelkeznie, annak a terhére vehet/lízingelhet autót. Németországban jóval kisebbek a költségek, főleg azért, mert ott csak 19, míg Magyarországon 27 százalékos az áfa, amit abban az országban kell fizetni, ahol a kocsit forgalomba helyezték. (Mondjuk az áfacsalás elkerülése miatt elvileg maximum 60 napig lehet más országban életvitelszerűen használni a más országban regisztrált autót, de ezt igazából senki sem ellenőrzi.)

A német rendszámú autó abban is segíthet, hogy a büntetési csekkek is lassabban érkeznek meg, mert ilyenkor a magyar rendőrségnek a német adatbázisból kell lekérnie az adatokat. Egyébként pár éve az angol rendszámok is megjelentek itthon, miután külföldön dolgozó magyarok kint vesznek autót, amit aztán itthon is életvitelszerűen használnak – írta a lap.

Lazán kapcsolódik ide, de szintén közlekedési hír, hogy nemrég megváltozott a parkolási rend a japán nagykövetségnél, miután a Tiborcz család az utcába költözött.