Bige László bezárja szolnoki gyárát

Napokon belül elkezdik kifizetni az egykori szolnoki Tiszamenti Vegyiművek, a Tisza Holding dolgozóinak végkielégítését, mivel hamarosan minden dolgozót elbocsátanak a cégtől.

Maga a tulajdonos Bige László mondta ezt szerdán a Népszavának azok után, hogy két hete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kénsavgyárban tapasztalt üzemi problémákra hivatkozva megtiltotta annak működését.

Bige László, a Bige Holding Csoport elnök-vezérigazgatója Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

„Egyesek hatósági segédlettel, ingyen szeretnék megszerezni a vagyonomat” - mondta az üzletember.

A lap szerint a katasztrófavédelem az óleumtorony szigetelésével és betonszarkofágja állapotával kapcsolatban állapított meg elégtelenségeket, elrendelte egyes tartályok műszaki hibáinak kijavítását, és nagy mennyiségű tárolt veszélyes anyag mennyiségének csökkentését írta elő. Bige azt nyilatkozta, hogy a jelentés szabálytalan és egyben végrehajthatatlan.

A Bige Holding közleménye szerint olyannyira végrehajthatatlan, hogy az elvárt elhárítási munkák egy jelentős része határozatban tiltott veszélyes üzem, így például a veszélyes anyagok szintcsökkentése nem csak a termelést lehetetleníti el, de konkrétan bűncselekménynek is minősülhet. Azt is írták, hogy konkrétan élet- és robbanásveszélyes helyzet állt elő azzal, hogy a tiltást már kamionokra pakolt késztermékek kiszállítására is vonatkoztatták.

A tilalom miatt a gépsorok nem működnek. A kénsavalapanyagokat melegen tartják, de ennek Bige szerint milliós költségei vannak, viszont ha ezt sem teszik meg, az anyag használhatatlanná válik. A leállás technológiailag is nagy probléma, de még inkább a piacok elveszítése miatt. A Tisza Holding 40 különböző országba szállítja anyagait. A gyárban, amit még 1951-ben alapítottak, 250 ember dolgozik, illetve dolgozott.

Bige Lászlót, aki 170 milliárdos vagyonával az ország ötödik leggazdagabb embere, tavaly novemberben kezdték vegzálni a hatóságok, akkor állítólag házkutatást is tartottak nyíregyházi villájában, és komoly erőkkel jelent meg a rendőrség és a katasztrófavédelem műtrágyás holding irodáiban is.

Bigét most május végén kihallgatta, majd két napon át őrizetben tartotta a rendőrség. A fogva tartás 72 órájának lejárta előtt az ügyészség indítványt tett a bűnügyi felügyeletére, az előzetes letartóztatás elrendelését Nyíregyházi Járásbíróság azonban nem látta indokoltnak. Néhány napra rá a katasztrófavédelem leállíttatta szolnoki kénsavgyárát.

A milliárdos gyártulajdonos néhány napja az RTL Klubon arról beszélt, hogy az akció mögött egy ember magánérdeke áll: „Én pontosan tudom, hogy kik és mit csinálnak, de neveket nem mondhatok ki, egy ember magánérdekében indul el az országos rendőrség, ügyészség, egy törvénytelen ügy mellett egy ember biztatására indulnak el országos szervezetek”.

A Népszava szerint többen Csányi Sándor és Bige László konfliktusát sejtik az események mögött. Csányi a 90-es és a 2000-es években segítette Bigét (a Tiszamenti Vegyiművek és a Nitrogénművek megvételét is az OTP finanszírozta), de azóta alaposan megromlott kettejük viszonya. (Népszava)