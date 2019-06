Bige László szerint egy ember bosszúja miatt szállt rá a rendőrség

Az RTL Klubnak ismét nyilatkozott Bige László, az ország egyik leggazdagabb embere, aki ellen november óta több, párhuzamos rendőrségi eljárás is indult.

Bige a vegyiparban szerzett elképesztő vagyont, az ország ötödik leggazdagabb embere, a leginkább komolyan vehető lista alapján. Az egyik eljárás a szolnoki kénsavgyára ellen indult, ami a hatóságok szerint nem biztonságos, és pénteken be is záratták. Egy másik ügyben nemrég két napra őrizetbe vették. Erről most azt mondta, hogy egy tíz évvel ezelőtt felszámolt céggel kapcsolatos a nyomozás, de a vesztegetést, amivel gyanúsítják, azt nem követte el. Meggyőződése, hogy valakit hamis vallomásra vettek rá ellene, talán zsarolással vagy lefizetéssel, és ez a gyanú alapja.

Bige azt állítja, hogy személyes bosszú áldozata:

"Én pontosan tudom, hogy kik és mit csinálnak, de neveket nem mondhatok ki, egy ember magánérdekében indul el az országos rendőrség, ügyészség, egy törvénytelen ügy mellett egy ember biztatására indulnak el országos szervezetek". Később azt is állítja, hogy "egyszemélyi bosszúhadjárat" áldozata, és nem a cégeit akarják megszerezni elsősorban, hanem személyesen vele akar valaki leszámolni.

Bige László Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Nem árulta el, hogy kire gondol. Egy hónapja az Index megkérdezte Csányi Sándort, hogy mit gondol a Bige és mások elleni vizsgálatokról. Régóta közismert, hogy az OTP vezetője és a műtrágyagyáros Bige nem szívlelik egymást. A beszélgetésnek ez a része így hangzott:

Index: A különböző említett ágazatokban több erős versenytársa, vagy kihívója is rendőrségi nyomozás, házkutatás célpontja lett. Az agrárintegrátori piacon Bige László, a sertésvágásban Piero Pini került vizsgálatok fókuszába, korábban a bankszektorban építkező Spéder Zoltánnál volt házkutatás. Ennyire rossz Csányi Sándor kihívójának lenni?

Csányi: Sok üzleti érdekeltségem és emiatt számos versenytársam van, közülük még csak nem is az említettek a legközvetlenebbek. A sajtóhírek szerint ők nem velem, hanem a jogszabályokkal kerültek összetűzésbe.

Index: De mire gondol az ilyen eseteknél? Egyszerűbb lesz a dolgom a piacon? Vagy rossz üzenet az, hogy az üzleti világban bárkit elérhet egy intenzív nyomozás? Vagy csak egyszerű hírfogyasztóként olvassa a híreket?

Csányi: Egyszerű hírolvasóként élem meg, de ismétlem: nem velem kerültek összetűzésbe, és a kérdése szempontjából ez a lényeg.

Bige RTL-nek adott interjúja pedig így hangzott: