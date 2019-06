Két jelentés is figyelmeztette a budapesti városvezetést a Duna túlzsúfoltságára

"Több jel is arra utal, hogy emberi mulasztás okozhatta a balesetet" - közölte a New York Times a Hableány balesetéről érdeklődő újságírójával a Magyar Turisztikai ügynökség. A lap szerint ugyanakkor az emberi mulasztáson túl másnak is köze lehetett a tragédiához. Olyasvalaminek, amire két tanulmányban is figyelmeztették már a városvezetést.

A Viking Sigyn és a Hableány ütközése 2019. május 29-én este, a Margit Híd előtt.

"A városi Duna-partokon egyre nagyobb számban megjelenő szállodahajók jelentős hatást gyakorolnak a vízparti területekre és a városképre. A kikötött hajók infrastruktúra- és forgalmi kapcsolatokat igényelnek, jelenlétük, a hajók zaja terheli a környezetet. A megnövekedett forgalom számos feszültségeket is okoz. A színvonalas kiszolgálás érdekében a kikötői infrastruktúra kiépítésére és folyamatos fejlesztésére van szükség, ami a fővárost terheli, ezért elvárható, hogy a működtetési haszonból is részesüljön" - áll a Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve című, 2013-ban készült jelentés első kötetének 138. oldalán (.pdf).

A Dunán közlekedő hajók közti kommunikáció problémáját egy friss, 2019. januárjában készült jelentés, a Budapesti mobilitási terv 2030 is kiemeli. "A Dunához kapcsolódó turisztikai attrakciók hajós megközelítését is természetessé kell tenni, ennek érdekében a hivatásforgalmi és turisztikai célú hajózás jobb együttműködésére van szükség" - áll a 32. oldalán (.pdf).

"A város vezetőit figyelmeztették a túl nagy forgalom veszélyére, de nem cselekedtek. Ez egy nagyon nyereséges iparág" - nyilatkozta a lapnak Demszky Gábor, a város egykori polgármestere. A Times Tarlós Istvánt is próbálta megszólaltatni, de ő nem reagált a megkeresésre.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a lapnak válaszolva arról írt, hogy Magyarország minden nemzetközi szabályozást betart a vízi útjain, beleértve a nagyhajók biztonságos hajózására vonatkozókat is. A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy "Orbán úr és pártja szinte teljesen ellenőrzése alatt tartja az államot és hatalmát a magángazdaságra, így az egyik legnyereségesebb szektorra, a turizmusra is kiterjesztette". Mint írják, a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel a Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetirodát vezető miniszter alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség tanácsadója. Azt is megjegyzik, hogy az MTÜ a Hableány balesetében részt vevő Viking Sigyn szállodahajó üzemeltetőjével közös cégben tulajdonolja a 70 dunai kikötőt üzemeltető Mahart Passnave céget.

A Hableány roncsának kiemelése a Dunán 2019. június 11-én. Fotó: botost/444.hu

"A hatóságoknak vizsgálniuk kéne, hogy vajon az üzleti érdekek felülírták-e a szakértői véleményeket a megnövekedett dunai szállodahajózás veszélyeiről" - nyilatkozta a Timesnak Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. Szerinte ha ez bebizonyosodna, akkor súlyos gondatlanság miatt kéne nyomozni.

Márpedig a megnövekedett dunai hajóforgalomra több nyilatkozó is panaszkodott. A már idézett jelentéseken túl, Branislav Vajda hajóskapitány, a szerb hajózási szövetség elnöke is arra panaszkodott, hogy a megnövekedett dunai hajóforgalom katasztrófával fenyeget. "Csak idő kérdése, hogy nekünk is egy hasonló tragédiát kelljen bejelentenünk" - mondta. Az Európai Bizottság 2018 áprilisában közölt tanulmánya szerint csak az osztrák-német határon 89 százalékkal nőtt a hajóforgalom 2002-2017 között, ez idő alatt megduplázódott a folyón közlekedő szállodahajók száma is. 2017-ben már 346 ilyen járt a Dunán, összesen 50616 utasnak helyet biztosítva.

Szekeres Dávid, a Gabriella Sailing nevű, hajóskapitányokat képző cég oktatója szerint a Duna budapesti szakaszán hajózni eleve különleges kihívás. Az hagyján, hogy sok a térképeken jelöletlen víz alatti akadály, de még navigációs jelzések is vannak rossz helyeken. A városon belül akár nyolc métert is változhat a folyó vízszintje - többet, mint a fentebbi, szabályozott szakaszokon -, magas vízállásnál pedig már trükkös az átkelés a hidak alat, a víz pedig mindenféle hordalékot sodor. Közben szerinte romlott a képzés színvonala. Mint mondta, amikor 2013-ban egy volt kormánytisztviselő átvette az elméleti képzést végző céget, onnantól szerinte már valós ismeretek helyett csak a vizsgakérdések válaszait magoltatják be a tanulókkal.

Nem mindenki osztja az aggályaikat. A személyhajósok Szövetségének elnöke, Varga Zsolt szerint a Hableány tragédiáját nem a túlzsúfoltság okozta. "Ha csak ez a két hajó lett volna akkor a Dunán, akkor is bekövetkezhetett volna" - mondta. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a nagy szállodahajók és a kis turistahajók közti koordináció aggályos. 2019. május 29-én este, amikor a Viking Sigyn átgázolt a Hableányon, a két hajó között nem volt rádiókapcsolat, de még a hajókürtöt se szólaltatta meg egyik hajó sem.