Nyíregyházán és Zalaegerszegen is közös polgármesterjelöltet állítanak ellenzéki pártok és civilek

Ugyanazon a napon jelentette be a zalaegerszegi és a nyíregyházi ellenzék, hogy közös polgármester-jelölt mögé állnak be az őszi önkormányzati választáson, és az önkormányzati képviselőket is közösen választják ki.

Zalaegerszegen

az MSZP, a DK, a Momentum, a Jobbik és az LMP közösen, de nem pártszínekben állít polgármesterjelöltet és egyéni képviselőjelölteket az önkormányzati választásra - hangzott el az öt ellenzéki párt pénteki sajtótájékoztatóján az MTI szerint.

A jelöltek személyéről nem beszéltek a pártok képviselői, azt ugyanakkor elmondták, a helyi szervezetek vezetői 14 pontból álló politikai nyilatkozatot írtak alá: a fiatalok elvándorlásának megakadályozására bérlakásprogramot indítanának, a munkahelyek védelmében pedig felülvizsgálnák az Európai Unión kívüli állampolgárokat alkalmazó cégek városi kedvezményeit. A közösen megfogalmazott programjukban szerepel a parkolási és közlekedési problémák megoldása. Segítenék a szociálisan rászorulókat és támogatnák a helyi vállalkozásokat, a képzéseket pedig a helyi piaci igényeknek megfelelően bővítenék. Fontosnak tartják a városi hagyományok ápolását és támogatnák a sportszervezeteket, a belvárosban szervezett fesztiválok helyszíneit pedig - a környéken élők nyugalma érdekében - a szervezőkkel közösen újragondolnák - írták a nyilatkozatban. Kitértek arra is, hogy „megtisztítják a városi közéletet”, és „a tehetség és szorgalom előtérbe kerül a politikai lojalitással szemben”. A politikai nyilatkozat a város zöldövezeteinek megóvására tett javaslatukat is tartalmazza.

Nyíregyházán

közös polgármester- és képviselőjelölteket indít hat ellenzéki párt és két civil szervezet - jelentették be a pártok képviselői pénteken sajtótájékoztatón, a szabolcsi megyeszékhelyen.

Lövei Csaba önkormányzati képviselő a Mindenki Magyarországa Mozgalom képviseletében elmondta, az ellenzéki szövetséget a Párbeszéd támogatásával az MSZP, a DK, a Momentum, a Jobbik, az LMP mellett a helyi Függetlenek Egyesülete és a Mindenki Magyarországa Mozgalom alkotja. „Ez a szövetség nem szándék, ez tény, hat párt és két civil mozgalom szövetsége Nyíregyházáért” - fogalmazott Lövei Csaba, aki szerint Nyíregyházán új politikai kultúrára van szükség, „egymás véleményének elfogadására, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet kultúrájára”, ehhez várják minden jó szándékú, változást akaró nyíregyházi ember csatlakozását.

Megjegyezte, a nyíregyházi ellenzéki polgármesterjelölt személyéről már döntöttek a szövetségben álló pártok és civil szervezetek, ugyanígy megvan már a képviselőjelöltek névsora is, őket később fogják bemutatni a médiának és a közvéleménynek.



Országszerte

egyre több helyen születik ilyen megállapodás. Szinte az összes budapesti kerületben ez a helyzet, a megyei jogú városok közül pedig közös ellenzéki polgármesterjelöltet jelentett be például Kecskemét, Eger, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Salgótarján és Pécs, bár utóbbi városban az LMP saját listát állít. A Mindenki Magyarországa Mozgalom nem csak szervezi, hanem az oldalán gyűjti is az eddig megismert közös jelölteket.