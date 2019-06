Itt a kormány magyarázata: a rezsi miatt nem támogatták az uniós klímacélt

Orbán a büsszeli csúcson Fotó: JULIEN WARNAND/AFP

„Magyarország kormánya számára fontos a környezet védelme és a klímaváltozás elleni küzdelem, hiszen mindannyian tiszta vizet, tisztább levegőt és elviselhetőbb klímát szeretnénk. Magyarország a 2030-ig teljesítendő vállalásait, ahogyan ígérte, úgy be is tartja. A megújuló és atomenergia együttes használatával 2030-ra a hazai áramtermelés akár 90 százaléka is szén-dioxid-mentes lehet.”



Így kezdődik a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye, amiben azt magyarázzák meg, miért nem támogatta a magyar kormány az uniós klímacélt. Majd rátérnek a lényegre:

„A 2050-re kitűzött klímasemlegesség (szén-dioxid-semlegesség) azonban óriási kiadásokkal járna és hatalmas terheket róna a magyar ipar számára. Az említett javaslatot felelősen addig nem lehet támogatni, amíg nem tudjuk, hogy az Európai Unió mekkora forrásokat tud rendelkezésre bocsátani az ipar modernizálására. Magyarország kormányának felelőssége, hogy alacsonyan tartsa a magyar családok rezsikiadásait, hiszen a hazai rezsiköltségek Európában a legalacsonyabbak között vannak. Azonban, ha az áramtermelést a megadott szempontok szerint kell kiváltani, úgy a magyar családok áramszámlája 30-40 százalékkal emelkedne.”

A javaslat, ami alapján 2050-re klímasemlegessé tették volna az Európai Uniót, a magyar, cseh és lengyel ellenálláson bukott el.