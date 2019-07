Hogyan szerezte meg az orosz titkosszolgálat a moszkvai temetkezési bizniszt

Ivan Golunovot június 6-án mondvacsinált, koholt vádakkal letartóztatták.

A Meduza újságírója épp egy nagy tényfeltáró riporton dolgozott, melynek első vázlatát letartóztatása előtt adta le.

Most, szabadulása után hét másik orosz lap újságíróival közösen fejezte be.

A cikket több orosz újság mellett nemzetközi lapok is lehozták.

Arról szól, hogy hogyan tette rá a kezét a KGB-utód FSZB az orosz bankszektort is felügyelő részlege az évi 55-64 milliárd forintnyi ellenőrizhetetlen, könnyen eltüntethető készpénzt termelő moszkvai temetkezési bizniszre.

Helyszínelők a Hovanszkoje temetőnél 2016. május 14-én. Aznap zajlott a három halálos áldozatot követelő háború a tádzsik sírásók és a tőlük védelmi pénzt szedni akaró temetőigazgató verőlegényei között. Fotó: AP

"Repkedtek a golyók a moszkvai Hovanszkoje temetőben 2016 májusában, amikor úgy négyszáz férfi esett egymásnak. A háború, amiben hárman életüket is vesztették, a temető feletti ellenőrzésért folyt. Az addig a Moszkvához közeli Himkiből érkezett, befolyásos kapcsolatokkal bíró brigádé volt, de a csata után egy új csoport, a dél-oroszországi, nagyjából a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között félúton levő Sztavropol térségéből érkezett, az orosz nemzetbiztonsági szolgálathoz (FSZB) bekötött üzletemberek érdekeltségébe került" - így kezdődik Ivan Golunov, a Meduza júniusban letartóztatott, majd a meglepően nagy közfelháborodásra tekintettel váratlanul szabadon engedett újságírójának cikke, amin letartóztatása előtt dolgozott.

Koholt vádakkal letartóztatták

Golunovot 2019. június 6-án vette őrizetbe a moszkvai rendőrség. Az orosz viszonyok miatt a lettországi Rigából működő, de orosz közönségnek szánt Meduza oknyomozó újságíróját kábítószerrel való üzérkedéssel vádolták meg, de közben őrizete során alaposan meg is verték. Agyrázkódása lett, és a bordája is eltört.

Ivan Golunov váratlan szabadulása után 2019. június 11-én Moszkvában. Fotó: Grigory Sysoev/Sputnik

Még a hivatalos vád is annyi volt, hogy a motozás során 4 gramm kábítószert találtak nála. Ez elég átlátszó trükknek bizonyult, de annyira, hogy még az orosz kormánymédia is a megvert újságíró mellé állt, és végül a nagy helyi és nemzetközi felháborodás hatására maga a belügyminiszter, Vlagyimir Kolokolcev jelentette be, hogy ejtik ellene a vádat. Kolokolcev egyben kezdeményezte két rendőrtábornok, Andrej Pucskov vezérőrnagy, Moszkva nyugati közigazgatási körzetének rendőrparancsnoka, és Jurij Gyevjatkin vezérőrnagy, a belügyminisztérium kábítószer-ellenes részlege fővárosi ügyekben illetékes vezetője felmentését, amit Putyin meg is tett.

Oroszországban szokatlan az ilyen happy end, a független Novaja Gazeta szerint évtizedek óta nem is volt példa rá, hogy egy súlyos bűncselekménnyel megvádolt ember ügyében a moszkvai főkapitány tartson kéztördelő sajtótájékoztatót, beismerve a rendőrség hibáját.

Közepes halak

Mark Galeotti Oroszország-szakértő szerint a váratlan fordulatban közrejátszhatott, hogy Golunovot minden jel szerint nem a csúcson, hanem az alsóbb szinteken állók próbálhatták eltakarítani. Olyanok, akikről a cikke is szólt, aminek a befejezése előtt mondvacsinált okokból letartóztatták, és amelyet most angol, amerikai, német, litván, ukrán lapok, illetve több orosz médium, mint például a Fontanka, a Vedomosztyi, a Kommerszant, a Novaja Gazeta, a The Bell, az orosz Forbes és a BBC orosz szolgálata is lehozott, és amit Golunov a szabadon bocsátása után hét másik orosz médium munkatársaival közösen szerkesztett végső formára, hogy minél gyorsabban megjelenhessen.

Galeottinak abban igaza van, hogy Golunov cikkében még a tájékozottabb magyar olvasó is csak elvétve találhat olyan nevet, amit már halott korábban. De ezek a vidéki FSZB-tisztek, kisvárosi bankárok, minisztériumi középvezetők mégiscsak egy multimillárdos üzletre, a moszkvai temetkezésre tették rá a kezüket.

Moszkva az elővárosaival együtt közel húszmillió lakosú város, de még a közigazgatási határain belül is 13 millióan élnek. Golunov forrásai szerint így a temetkezési bizniszben, ahol nagyon nagy arányban készpénzben üzletelnek, évi 12-14 milliárd rubel (~55-64 milliárd forint) cserél kéz alatt gazdát. A cikk elején tárgyalt összecsapás is ezen robbant ki, a temetőket felügyelő brigád megpróbálta megvámolni a temető szintén saját zsebre dolgozó, jellemzően tádzsik sírásóit, akik nehezményezték ezt. Ők csaptak össze a temető vezetése által felbérelt verőlegényekkel, akik a túlerő láttán tüzet nyitottak.

Golonov cikke szerint ez az incidens tette lehetővé, hogy a KGB-utód FSZB megkaparintsa a moszkvai temetkezési bizniszt. A halálos áldozatokat követelő összecsapás elég nagy botrány volt ahhoz, hogy a temető vezetőit elítéljék, helyüket pedig egy, az FSZB-vel szorosan együttműködő brigád vette át, amelyik ráadásul pénzmosó bankok bevonásával új szintre is emelte a bizniszt. Amit 2018 végére végleg meg is kaparintott: a Moszkvai Terület kormányzója, Andrej Vorobjev ekkor szervezte át a temetkezési biznisz felügyeletét a kereskedelmi minisztériumtól Roman Karatajevhez, az FSZB M csoportfőnökségének egykori munkatársához. Az M csoportfőnökség az, amelyik hagyományosan az orosz bankszektor működését ellenőrzi, vagyis elvben az ő dolguk lenne az illegális pénzeket tisztára mosó bankok lebuktatása.