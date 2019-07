Háborús bűnökért ítélték el Terminátort, a kongói hadurat

Háborús bűnökért és emberiesség elleni bűntettekért ítélte el a Nemzetközi Büntetőbíróság az egykori kongói lázadóvezért, Bosco Ntagandát, írja a BBC.

Ntaganda, akit Terminátor néven is emlegettek, a bíróság ítélete szerint többek között gyilkosság és nemi erőszak elkövetésében, valamint gyerekkatonák toborzásában volt bűnös. Egyelőre csak a bűnösségét mondta ki a testület, az ítélet részleteit még nem ismertették.

Ügyvédjei szerint Ntaganda maga is áldozat, hiszen őt is gyerekkatonaként sorozták be. A férfi 2013-ban adta fel magát a Demokratikus Kongói Köztársaság amerikai nagykövetségén. Elemzők szerint elsősorban azért, mert félthette biztonságát, mivel az M23 nevű lázadócsoporton belül elveszítette a vezetői posztját.

Ntaganda 1973-ban született, Ruandában nőtt fel, tinédzserként került a Kongói Köztársaságba, amikor a ruandai polgárháború miatt kellett elmenekülnie. 17 éves korától kezdve harcolt és egyre magasabbra jutott a lázadócsoportok között. 2006-ban már vádat emeltek ellene gyerekkatonák besorozása miatt.

2008-ban az általa vezetett milícia mészárolt le 150 embert Kiwanjinál. Serege 2009-ben beolvadt a kongói hadseregbe, és tábornok lett. 2012-ben viszont dezertált, és új felkelést indított, melynek következtében 800 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. 2013-ban, miután szakadás történt a lázadócsapatban, és a hatalmi harcot elveszítette, feladta magát.