Egy sikertelen New York-i influencer megölte a 17 éves barátnőjét, majd szelfizett a holttesttel, amikor kiértek a rendőrök

Vasárnap a New York állambeli Uticában az egyik nem túl ismert Instagram-influencer, a 21 éves Brandan Andrew Clark megölte az interneten tényleg népszerűvé vált, 17 éves barátnőjét, Bianca Devinst, majd a holttestről több képet is posztolt az Instagramra, a 4chanre és a Discordra. Végül kihívta a rendőröket, és azt is kiposztolta, ahogy fegyvert fognak rá.

Amikor az első járőr a helyszínre érkezett, Clark egy kést tartott a saját nyakához, és azzal fenyegetőzött, hogy kárt tesz magában. Mindeközben egy zöld ponyva mellett feküdt, ami alól barna hajszálak lógtak ki. Amikor a rendőr megkérdezte, mi van a ponyva alatt, Clark elismerte, hogy Binca Devins holtteste, majd gyorsan csinált még egy szelfit a mellette heverő holttesttel.

Clark @yesjuliet néven volt fenn az Instagramon, és csak 3000 követője volt gyilkosság előtt. Főleg gyúrós, emo és metálos képeket posztolt. Mielőtt megölte a barátnőjét, a Harcosok klubjából tett ki egy képet azzal a felirattal, hogy „most jön a pokol. Ez a megváltás, ugye?”. Majd vasárnap reggel kitett egy képet a barátnője véres holttestéről azzal, hogy „Sajnálom, Bianca”.

A BuzzFeed szerint vasárnap este a kép még mindig fent volt az oldalon, csak rátettek egy eltakaró filtert. Az Instagram szóvivője a lapnak nem akart nyilatkozni az ügyről, viszont a megkeresés után eltávolították a képet.



Ekkorra már a közösségi oldalakon híre ment a gyilkosságnak, és a felhasználók elárasztották Clark és Bianca Devins profilját. Több százan mentették le a lány holttestéről készült képeket, majd kommentekben biztatták a többieket, hogy kövessék be őket, mert náluk még fent lesznek. A 4chanen pedig még részleteket követeltek is Clarktól, hogy például milyen kést használt a támadásról.

Mások pedig arról kezdtek találgatni, hogy az egész csak megrendezett lehetett, hogy a pár újabb követőket szerezzen magának. A BuzzFeed szerint Clark a Discordra is kiírta a gyilkosság után, hogy „sajnálom faszfejek, valaki mást kell keresnetek, aki után sóvároghattok”.

Az uticai rendőrség közölte, hogy már felvették a kapcsolatot azokkal a közösségi oldalakkal, ahová Clark a gyilkosságról készült képeket posztolta. A rendőrség azt is elmondta, hogy a pár az Instagramon ismerkedtek össze két hónapja, és korábban többször találkoztak, egymás családjait is ismerték.

Mivel Clark a rendőrség kiérkezésekor megvágta magát, sürgősségi beavatkozást hajtottak végre rajta, már nincs életveszélyben. Hétfőn pedig meggyanúsították szándékos emberöléssel. (BuzzFeed/CNN)