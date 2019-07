Hiába az inkognitó mód, a szexoldalakon is gyűjti a felhasználók adatait a Google és a Facebook

Egy friss kutatásban több mint 22 ezer pornósite vizsgálta után az derült ki, hogy ezeknek az oldalaknak a 93 százalékáról kerül ki adat a felhasználóikról harmadik félnek. A site-ok 74 százaléka használja a Google valamilyen adatgyűjtő megoldását a felhasználók követéséére, 10 százalék pedig a Facebookét.

A Google és a Facebook, valamint a digitális reklámipar szereplői azért gyűjtik a felhasználók adatait, hogy minél pontosabban tudjanak hirdetéseket célozni. Például autóreklámokat csak olyanoknak jelenítsenek meg, akik autók vásárlását tervezik.

Ez az iparág és a mögötte lévő technológia az elmúlt egy évtizedekben ijesztő méretékben fejlődött, és már a pornósiteok adatai nélkül is nagyon specifikus és intim dolgokat tudnak megmondani az emberről.

Ez mostani kutatási eredmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a böngésző inkognitó módjában néz valaki pornót, aminek elvileg pont az a lényege, hogy ne lehessen követni és azonosítani az online tevékenységét, akkor is össze lehet kapcsolni bizonyos rá vonatkozó egyedi adatokat azzal, hogy milyen pornót néz. Itt vannak kevésbé érzékeny adatok, mint a böngésző típusa, a laptop vagy számítógép fajtája, vagy a képernyő felbontása, amivel csak nagyon körülményes módon, közvetve azonosítható valaki, de lehetnek olyan megoldások is, amik sokkal könnyebben azonosítható adatokat, pl. a felhasználó IP címét is begyűjtik.

A Google egyébként a Verge összefoglalója szerint azt állította, hogy nem engedélyezik a felhasználók célzását azok szexuális orientációja alapján, tehát nem lehet egy Google hirdetést csak homoszexuális vagy csak heteroszexuális emberekre célozni, az összegyűjtött információk sosem kapcsolódnak azonosítható személyhez, és hogy a szexoldalakon nem engedik a Google reklámjait.

Ezzel csak az a probléma, hogy nem cáfolja, hogy gyűjtenének szexuális preferenciához is kapcsolódó adatokat, és a személyesen azonosítható információk köre is kicsit megfoghatatlan. Tehát lehet, hogy nem szerepel a Google adatbázisában, hogy név szerint Halpakker Dodó néni szereti az állatos szexvideókat, "csak" annyi, hogy

egy 70 és 75 év közötti,

egyedülálló,

nyugdíja mellett egy virágboltban dolgozó,

hetente péntekenként az idősek klubjába járó

orfalui

nő szereti az ilyesmit,

akinek egy 3 éves Dell laptopja van,

de az ilyen adatok alapján már nem olyan nehéz az egyes konkrét felhasználókat sem beazonosítani.