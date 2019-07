Pulóverben ma fölösleges gondolkodniuk

Jó reggelt kívánok, hol van már a július eleje, amikor néha még egy pulóver is indokoltnak tűnt a hajnali biciklizéshez! Ilyesmire már nincs szükség, írom, miközben törölgetem a homlokomról az izzadságot. Mondjuk most még csak 17-18 fok van, ez most még inkább a testmozgás eredménye, de hamarosan a nap önmagában is elég lesz a hatás kiváltásához: már délelőtt 23-25 fokokra számíthatunk, jellemzően napsütéses időben. Délutánra még tovább forrósodik a levegő, a Dunántúlon 31-33, az ország középső részén 28-30, Kelet-Magyarországon elképesztően vonzóan hangzó 25-27 fok lesz.

A körülményekre tekintettel Győr-Moson-Sopron és Vas megyékre első fokú figyelmeztetést adott ki a meteorológia hőség miatt, ezekben a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot.

Csapadékra elvétve számíthatunk csak, arra is futó zápor formájában az északkeleti megyékben. Ezek térségében a szél is megélénkülhet.