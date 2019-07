Óriási a buli Puerto Ricóban, az utcákon ünneplik, hogy lemondott a kormányzó

Benyújtotta lemondását szerdán éjjel Ricardo Rosselló, Puerto Rico kormányzója, akinek távozását hetek óta tízezreket megmozgató tüntetéseken követelték. Lemondásának határidejét augusztus 2-ában jelölte meg.

Tüntetők San Juanban szerdán. Fotó: Angel Valentin/AFP

A gazdasági csőd szélén álló szigeten az elégedetlenség oka a korrupció, valamint a kormányzó és munkatársai közötti kiszivárgott sértő üzenetek sora volt.

Rosselló vasárnap bocsánatot kért honfitársaitól, és az egyik közösségi oldalon közzétett videoüzenetében azt fejtegette, hogy tisztában van elégedetlenségükkel, és szeretné visszaállítani a bizalmat maga iránt. Akkor még azt jelentette be, hogy jövőre már nem indul a kormányzóválasztáson, és lemond az Új Progresszív Párt vezetéséről is. Hétfőn a sziget legnagyobb lapja, az El Nuevo azonnali lemondásra szólította fel.

A tiltakozás július 13-án kezdődött, amikor nyilvánosságra kerültek a Rosselló és munkatársai közötti üzenetváltások, amelyekben homofób megjegyzések is szerepeltek, köztük Puerto Rico sztárja, Ricky Martin énekes szexualitásáról.

Az üzenetek hozzájárultak a szigeten uralkodó feszültség robbanásához. A helybéliek elsősorban a 2017-ben pusztító és 3000 halálos áldozatot követelő Maria hurrikán utáni helyzet „kezelésével”, illetve az eluralkodott korrupcióval elégedetlenek.

Az Egyesült Államok szövetségi hatóságai a napokban jelentették be, hogy vádat emeltek hat ember, köztük a Puerto Ricó-i kormányzat két volt munkatársa ellen, mert a gyanú szerint több millió dollárt sikkasztottak el a szegények egészségügyi ellátását segítő szövetségi Medicaid programból, valamint különböző oktatási alapokból. Roselló lemondását óriási népünnepély követte.