Meglepően higgadtan ír a klímavédelemről a Miniszterelnökség helyettes államtitkára

Ferenc pápa Laudato si kezdetű enciklikáját felidézve Teremtésvédelem vagy klímahisztéria – egy vita margójára címmel írt cikket a Mandinerre Schneller Domonkos, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára. A cikkben Schneller arról ír, hogyan kellene viszonyulnia a magyar jobboldalnak a klímaváltozáshoz, és szerinte aggodalomra okot adó fejlemény, hogy a klímakérdés ideológiai színezetet kap, ennek következtében pedig átpolitizálódik.

„A széntüzelésű erőművek, a PET palack-szigetvilág, vagy épp a vastag, fekete füstöt okádó 25 éves dízel Omega kombi ugyanakkor aligha tartoznak a klasszikus konzervatív értékek köze. Nem védendő, sőt káros mindaz, amit képviselnek. A fogyasztói társadalom nejlonzacskókkal szegélyezett diadalútja, a teremtett világ erőforrásainak felelőtlen túlhasználata az emberiség sok tízezer éves, a természettel többnyire harmóniában élő történetének perspektívájából egy rövid közjáték, zsákutcás fejlődés, mintegy 80 évnyi tévút csupán, ahonnan talán még nem késő visszafordulnunk.”

A helyettes államtitkár nem írja le konkrétan, hogy a kormány holdudvarában egyre gyakrabban feltűnő, a klímaváltozást bagatellizáló vagy egyenesen tagadó megnyilvánulásokat kritizálja, de nem nehéz átkötni Bayer Zsolt közelmúltbéli kijelentéseire, amiben például egy norvég klímakutató anyjára eresztett volna bikát.

„Nem látom be, hogy a szemünk láttára zajló éghajlatváltozás tagadása mitől is volna konzervatív virtus”

- szól Schneller cikkének tételmondata.

„Számos jó példa áll előttünk, hiszen a tiszai ciánszennyezésből, vagy épp a vörösiszap-katasztrófából sem csináltunk ideológiai kérdést. Tettünk ellenük, és mindkét esetben sikerült is enyhíteni a következményeket. Most is ez lenne a feladat, hisz például a Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációját, vízminőség javítását akkor is el kell végezni, ha történetesen a 444 készítette a videót arról, ahogy zubog bele a folyóba a vastag és sötét fekália. Nem hisztizni kell, hanem cselekedni” - írja.

A politikus szorgalmazza, hogy a klímaváltozásról ideológiamentesen és higgadtan beszéljünk Magyarországon, hogy felkészülhessünk a valóban fenyegető jövőre.