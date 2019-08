A németek abszolút többsége még 13 év után is elégedett Merkellel

Lehet bármekkora felfordulás a német politikában, megerősödhetett az elmúlt években a szélsőjobboldal, utolérhették népszerűségben a kormányzó CDU-t a Zöldek, egy valami változatlan: Angela Merkel töretlenül népszerű. Pedig már 13 éve van hatalomban, és annak is már négy éve, hogy meghirdette a Wilkommenskulturt, a 2015-ben egy nagy hullámban érkezett többszázezer menekült befogadását, alaposan megosztva ezzel a hazai és az európai közvéleményt is.

Mégis, az Intratest dimap 2019 júliusi, reprezentatív felmérése alapján jelenleg is Angela Merkel a legnépszerűbb német politikus, 56 pontos eredménnyel. Vagyis a németek abszolút többsége elégedett a munkájával. Merkel népszerűsége az előző hónaphoz képest 2 százalékpontot emelkedett, de ez statisztikailag nem releváns.

Releváns mértékben nőtt viszont kormánya két tagjának népszerűsége: Heiko Maas szociáldemokrata külügyminiszteré 6 ponttal 51-re, Jens Spahn kereszténydemokrata egészégügyi miniszteré pedig 12 ponttal 48-ra.

A felmérésben politikai témákra is rákérdeztek. Mint kiderült, a németek nagy többsége támogatja a drasztikus lépéseket a klíma védelmében. A válaszolók 97 százaléka támogatta, hogy több kutatás és fejlesztés irányuljon a klímaváltozás elleni küzdelemre. 92 százalékuk támogatja a Zöldek ötletét a vasúti közlekedés árainak csökkentésére, 71 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy a légiközlekedésnek drágábbnak kéne lennie.

Az egyik hatékonyabbnak ígérkező intézkedést, az általános karbonadót viszont nagy többségük, 61 százalékuk elutasítja.

A klímaváltozás, és általában a környezeti tudatosság terjedését jelzi, hogy mostanra a Zöldek, akik az EP-választáson már megszorongatták a CDU-t, utol is érték Merkel pártját. A legfrissebb felmérés szerint mindkét pár támogatottsága 26 százalék. A harmadik helyen az AfD áll 14 százalékkal, az SPD csak a negyedik 12 százalékkal. A piacpárti FDP 8, a szélsőbaloldali Balpárt pedig 7 százalékon áll. (Via The Local)