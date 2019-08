India visszavonta a muszlim többségű Kasmír különleges státuszát, az egész régió felbolydulhat

Kasmír állam egyik parlamenti képviselője üvöltve tiltakozik Fotó: STR/AFP

Az indiai kormány bejelentette, hogy visszavonja Kasmír indiai fennhatóság alatt álló részének különleges alkotmányos státusát. A döntésről a parlamentet nem is kérdezik meg, ami komoly aggályokat vet fel az indiai jogrenddel kapcsolatban, de a külföldi megfigyelőket jobban aggasztja, hogy a másik atomhatalommal, Pakisztánnal tovább romolhat a már eddig is nagyon veszélyes viszony. A szomszédos ország ugyanis szintén igényt formál egész Kasmírra.

Az indiai belügyminiszter parlamenti beszédében jelentette be, hogy visszavonják az indiai szövetségi alkotmány 370. cikkét, amely különleges státussal ruházza fel - hivatalos nevén - Dzsammu és Kasmírt. A szövetségi államot „újjászervezik” - fogalmazott a tárcavezető. Az alkotmány szóban forgó cikke értelmében az egyetlen, muzulmán többségű indiai szövetségi tagállamnak saját alkotmánya és nemzeti zászlaja van, hozhat törvényeket, és nagy fokú önállóságot élvez, kivéve a külügyek intézését, a védelmi politikát és a tájékoztatást.

Az alkotmány többi része érvényes lesz Kasmírra, de megszűnik az a joga, hogy önállóan törvényeket hozzon. Narendra Modi kormányának elképzelése szerint Kasmír ezzel elveszíti szövetségi tagállami státusát és kisebb hatáskörrel rendelkező szövetségi területté válik. Kiválik belőle Ladak történelmi régió, amely ugyancsak szövetségi területté alakul át.

Pakisztáni tüntetők augusztus 5-én Fotó: AAMIR QURESHI/AFP

További változások is várhatók Kasmír státusában és államigazgatásában, visszavonják például azt a tilalmat, amely az államon kívüliek ingatlanvásárlására vonatkozott, és ezzel lehetővé válik, hogy India más részéből érkezők telepedjenek le vagy befektessenek ott. A kormánypárt BJP szerint a különleges státusból fakadó jogok megvonására azért van szükség, hogy a terület

teljesen integrálódni tudjon Indiába.

Elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ez politikai és jogi csatározások hullámát indítja el Indiában, nyugtalansághoz vezethet Kasmírban, és tovább feszítheti majd a viszonyt Iszlámábád és Újdelhi között. Mehbuba Mufti, a tagállam korábbi fő minisztere az indiai demokrácia legsötétebb napjának nevezte a mostani bejelentés napját, és arra figyelmeztetett, hogy a döntésnek katasztrofális következményei lesznek az egész szubkontinensre nézve.

A bejelentés előtt több tízezer katonát vezényeltek a térségbe és hazaküldték a turistákat.

Útzár Kasmírban Fotó: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

A vitatott hovatartozású himalájai Kasmíron három ország, India és Pakisztán - illetve kisebb részben Kína - osztozik. A két állam 1947-es függetlenné válása óta több háborút is vívott Kasmírért, amelyet mindkét fél teljes egészében magának követel. Újdelhi többször is azzal vádolta Iszlámábádot, hogy támogatja a Kasmír indiai részén tevékenykedő fegyveres szakadár csoportokat, amelyek több merényletet is elkövettek a térségben. Pakisztán ezt visszautasítja. (BBC, MTI)