Kína már nyíltan fenyegeti a hongkongi tüntetőket: Ne játsszatok a tűzzel!

Intézkedő rohamrendőrök Hong Kong Satin negyedében 2019 július 14-én Fotó: EyePress News

„Ne becsüljétek alá a központi kormány eltökéltségét!”

- üzente a Hongkongban immáron kilenc hete (hasonló eltökéltséggel) tüntető százezreknek a kínai kormány hongkongi kirendeltségének szóvivője.

„Ha a tűzzel játszotok, megégetitek magatokat!”

- nyomatékosította mondanivalóját a kínai kormány képviselője, aki azt hangsúlyozta, hogy a tüntetéseket egyértelműen „Kína-ellenes erők” szervezik.

Hongkongban június eleje óta zajlanak demonstrációk: június 9-én és 16-én is több mint 1 millió ember hallatta a hangját, miután Carrie Lam hongkongi kormányzó egy olyan módosítást nyújtott volna be a jogszabályhoz, amely alapján Kínának és Tavjannak is kiadhatnának gyanúsítottakat.

A civilek attól tartanak, hogy Kína visszaélne a jogszabály módosításával, és tömegesen kérvényezne kiadatásokat korábbi ügyekben is. (Hong Kong városállam ugyan Kínához tartozik, de önálló közigazgatással rendelkezik.)

Hiába közölte a kormányzó, hogy egyelőre felfüggeszti a jogszabály vitáját, (sőt „halottnak” nevezte a törvényt) a tüntetők most már Lam távozását, és a rendőri intézkedések illetve túlkapások kivizsgálását követelik. Peking erről hallani sem akar.

Lam hétfőn, miután egy sztrájk és a városban emelt blokádok miatt szinte teljesen megbénult a városi közlekedés, azt nyilatkozta, hogy a helyzet kezd kritikussá és roppant veszélyessé válni.

A kínai kormány a maga eszközeivel már eddig is fenyegette és támadta a tüntetőket. A július 21-i megmozdulások után triádok támadtak ártatlan demonstrálókra, néhány napja pedig a hadsereg jelezte, hogy kész megvédeni Hongkongot a tüntető hordáktól. (BBC)