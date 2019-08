El akarják venni egyéves gyermekét egy orosz pártól, csak mert magukkal vitték a tüntetésre

Állami gyámságba venné az orosz ügyészség egy moszkvai pár, Dmitrij és Olga Prokazov egyéves gyermekét. A pár bűne mindössze annyi, hogy szombaton tüntetni mentek azért, hogy a moszkvai helyhatósági választásokon elindulhassanak azok az ellenzéki jelöltek, akiknek az indulását a helyi hatóságok mondvacsinált indokokkal akadályozzák.

A tüntetésre pedig magukkal vitték egyéves fiukat is, ami az ügyészség szerint már elég indok rá, hogy el is vegyék tőlük a gyereket. Ez annyira drasztikus ötlet, hogy még a mai orosz hatalom olyan meghatározó figurái is tiltakoztak ellene, mint Margarita Szimonjan, az orosz propagandatévé, az RT Putyinhoz is bejáratos főszerkesztője. De tiltakozott ellene még a moszkvai gyerekjogi ombudsman, Jevgenyij Bunimovics is.

Az ügyészség vádjai szerint szülei a gyermek életét veszélyeztették, amikor egy barátjuk kezébe adták. A moszkvai városi ügyészség közleménye szerint azzal a kéréssel fordultak a bírósághoz, hogy fosszák meg a gyermek szüleit szülői jogaitól. "A tüntetés alatt a szülők fiatal, korából adódóan magatehetetlen gyermeküket átadták egy harmadik személynek, veszélyeztetve ezáltal életét és egészségét" - hangzik az ügyészség képtelenül hangzó vádja, szerintük ugyanis a szülők ezzel a teljesen hétköznapi gesztussal "kizsákmányolták" a gyermeket, és "visszaéltek szülői jogaikkal károkat okozva a gyermek érdekeinek".

Emellett még azt is közölték, hogy a gyermek apja csak ideiglenes lakos Moszkvában, így nem is vehetne részt a helyhatósági választáson. Ennek ugyan az ég világon semmi köze magához a sztorihoz, de nagyjából jelzi, hogy valójában miről is van szó.

Az ügyészség emellett azt is közölte, hogy Prokazovék mellett még más szülőket is vizsgálnak, akik a gyermekükkel együtt tüntettek.

Dmitrij Prokazov közben részletesen elmesélte, mi is volt az, amivel az ügyészség szerint gyermekét veszélyeztette. Mivel egyetérettek a demonstráció céljával, nejével és gyermekükkel kiment a tüntetésre. A tüntetés közben találkoztak legjobb barátjával, neje unokatestvérével, a gyermek keresztapjával, Szergej Fominnal. A tüntetésről együtt távoztak, ekkor vette át tőlük saját keresztfiát Fomin. "Eszembe se jutott, hogy ez kicsit is helytelen lehet" - mondta Prokazov.

Az ügyészség olvasatában viszont az történt, hogy Fomin, akit állításuk szerint a rendőrség keresett a tüntetéseken való részvétele miatt, "valaki más gyermekét elvéve próbált átjutni a rendőrkordonon". Hogy az a "valaki más" konkrétan az unokatestvére, a gyermek meg a keresztfia volt, az a hatóságokat nem érdekelte.

Az ügyészség érvkészlete még Mihail Fedotov, az Emberi Jogi Tanács nevű állami szervezet vezetője szerint is veszélyes precedenst teremthet. A vádként felhozottakból ugyanis csak arra lehet következtetni, hogy az orosz vádhatóság szerint önmagában már az is veszélyezteti a gyermeket, ha a szülei átadják valakinek. Ez pedig elég komoly gondokat okozhat a hétköznapokban, például olyan mindennapos helyzetekben, amikor egy gyerek a bébiszitterével, vagy nagyszülőjével van. "Ha precedenst teremtünk, az komoly fejfájást okoz majd minden szülőnek" - mondta.

A szombati demonstráción amúgy hatszáznál is több tüntetőt - vagy szerencsétlenségére éppen arra járó járókelőt - vettek őrizetbe, sokakat még azelőtt, hogy egyáltalán elértek volna a tüntetésre. A moszkvai hatóságok az elmúlt hetekben a legsötétebb szovjet időket idéző lelkesedéssel vernek szét a nyilt utcán bárkit, akiről azt feltételezik, hogy a helyhatósági választásokra szabályos jelentkezést leadó, de indulni mégsem engedett ellenzéki jelöltek mellett demonstrál. (Via BBC, Meduza)