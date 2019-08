A tusványosi csűrben nősült meg Goldfárth József, az MSZP-frakció volt pénztárosa

A Válasz Online újabb példáját találta annak, hogy az MSZP volt vagy jelenlegi vezetői, pénzforgatói vagy szervezői közül többen is egyre inkább belesimulnak a NER-be. Csak az elmúlt egy évben kiderült, hogy:

Most a Válasz Online újabb adalékot adott a történethez: kiderült, hogy az erdélyi fideszes fesztiválon, a tusványosi csűrben kötött házasságot Goldfárth József, az MSZP korábbi kincstárnokjelöltje, a parlamenti frakció volt gazdasági igazgatója Veres Edittel, a Dávid Ibolya-féle MDF megyei exelnökével. Az esküvőről a közmédia is beszámolt, mint mondták, a pár kapcsolata is „ott indult, így érthető, hogy a szabadegyetemen fogadtak egymásnak örök hűséget”.

A lap azt írja, Goldfárthot az MSZP-kormányzás utolsó éveiben az MSZP pénztárnokjelöltjeként, Puch László államtitkár lehetséges utódaként emlegették. 2001 óta a parlamenti frakció gazdasági vezetője, a XXII. kerületi szervezet alapembere, a Táncsics Mihályról elnevezett pártalapítvány felügyelőbizottsági tagja is volt. Azóta nagyot változott a világ, a férfit nemrég a Mol-csoport innovatív technológiáinak nemzetközi hasznosításáért felelős személyeként választották be a Magyar Innovációs Szövetség elnökségébe.

Veres Edit pedig a 2010-es országgyűlési választás előtt a magát baloldalinak nevező Szociáldemokrata Párt kampányfőnöke volt, így jelentette be, hogy a pártja egy gambiai bevándorlót, a „magyar Obamát” indítja a választáson. Aztán felügyelőbizottsági tag lett a formáció Commissium Holding nevű cégében, és ennek két leányvállalatát is ügyvezette 2011-ig. Ezután piaci, egyetemi megbízások jöttek, és aktív lett a Közpolitikakutató Kft. nevű cég Goldfárth József által irányított egységében. 2015-ben nyert is nettó 7,6 millió forint közpénzt a mára megszűnt Türr István Képző és Kutató Intézettől. Veres 2017-ben végül az Oktatási Hivatal felsőoktatási elemzési főosztályának vezetője lett, tehát pár év alatt az Orbánt bíráló MDF-től a baloldali-migránsbarát SZDP-n át a Fidesz-kormányzatig jutott. (Válasz Online)