Lassan több a szponzora a Puskás Akadémiának, mint a nézője

Remekül kezdte az új bajnoki szezont a Puskás Akadémia, idegenben verték az Újpestet 3-1-re. Íme a felcsúti tábor:



A felcsútiak gólját ünnepli a háttérben a Puskás Akadémia tábora Fotó: pfla.hu

Ez pedig a felcsútiak egyre bővülő, a tábornál is sűrűbb szponzorfala (Boldog István figyelmébe, a Coca-Cola is ott van)

Sok Mészáros-érdekeltség, jó néhány cég a Mészáros holdudvarból, különösen építőipari vállalkozások, amik vagy Mészárosékkal közösen vagy akár önállóan is nyernek közbeszerzéseket. Orbán Viktor apjának cége is támogató. De - nemcsak Boldog István, hanem a többi fideszes képviselő figyelmébe - ott van név szerint Simicskó István fideszes képviselő is.

Ennyi cég el sem férne a játékosok mezén. De nem is erőltetik, a minden NBI-es csapatnál kötelező szerencsejáték és OTP-s hirdetés mellett csak a Mészáros és Mészáros, a Duna Aszfalt és a Penny Market látható a mezeken. A cégek többsége megelégszik azzal, ha a felcsútiak honlapján, egy menüpont alatt eldugva megjelennek a többiekkel együtt, csendes szponzorként.

Van azért egy kiemelt kategória, a honlap alján, akiknek külön köszöntet is mond a Puskás Akadémia, ez tényleg olyan, mintha a Közbeszerzési Értesítőt lapozgatná az ember, találomra felcsapva. De Simicskó István ide már nem fért fel.

Ilyen sűrű támogatói hálóval nem csoda, hogy a Puskás Akadémia a holland bajnokságból igazolt két játékost is, olyan fizetést kínálva, amiért megéri az NBI-ben és Felcsúton folytatni. És nem sóherkodtak akkor sem, amikor Romániából átcsábították Fülöp Lorándod is, az ottani keresetének a háromszorosáért.

Az nem publikus, hogy a cégek mennyi pénzt tolnak a felcsúti fociba. Van viszont egy kapaszkodó. Az NBI-es csapatokat működtető cégek mérlege. A május végén nyilvánosságra hozott beszámolók alapján a Puskás Akadémia bőven a harmadik legnagyobb költségvetéssel működő klub a magyar első osztályban, erősen megközelítve a második Ferencváros. Jellemző, hogy a felcsútiak duplaannyi bevételt húztak be, mint az őket követő Újpest vagy a Honvéd. És nem jegybevételből.

A felcsúti NBI-es csapatnak csak a bérköltsége magasabb, mint az Újpest vagy a Honvéd teljes bevétele.



De hiába szálltak el a bérek, annyi pénz folyik be, hogy a Puskás Akadémiát működtető cég még így is nyereséges, 93 milliós plusszal zártak. (És akkor ott van még a külön kasszán működtetett Felcsúti Utánpótlásnevelésért Alapítvány. Egészen elképesztő évet zártak anyagilag tavaly, az Orbán Viktor által alapított alapítványhoz 13,3 milliárd forint érkezett 2018-ban, ebből 8,8 milliárd forintos nyereséget produkáltak.)

Felcsúton rövid távon attól biztosan nem kell tartani, hogy elfogynak a szponzorok. A mostani dinamika úgy néz ki, hogy tavaly a 2017-es bevételt sikerült megfejelni még egy milliárddal. A legnagyobb támogatók a közbeszerzéseknek köszönhetően pazar évet zártak, nincs okuk arra, hogy elzárják a pénzcsapot. Az már amúgy is csoda volt, hogy ilyen gazdasági háttérrel a Puskás Akadémia a kiesés ellen és nem a dobogóért küzdött. A korábbinál is nagyobb anyagi hátrány kompenzálása szinte lehetetlen küldetésnek tűnik a konkurensek számára. A 2018-as Magyar Kupa-döntőn egyetlen 11-esen múlt, hogy a Puskás Akadémia nem indulhatott az Európa-ligában.

A Fehérvár az építőipar másik kedvence

Megnéztük a többi csapat szponzorfalát is. Ami látszik:

az állami megrendeléseken óriásit kaszáló építőipari cégek felkaroltak néhány kiválasztott csapatot.

mellettük a tulajdonosok különböző érdekeltségei jelennek meg szinte biztosan a szponzorfalakon.

És feltűnően kevés multicég jelent meg a csapatoknál, olyan szinte egyáltalán nem, amelyik nem üzletel az állammal, csak fantáziát lát a magyar fociban.

Így a magyarországi autógyártók sem versengenek azért, hogy mezszponzorként felbukkanjanak a magyar stadionokban.

A két topcsapat közül a Fehérvárin látszik, hogy az állami megrendeléseken jól hasító építőipari cégek nemes célnak látják tetemes hasznuk egy részét a magyar focira költeni. Ráadásul a csapatnak névszponzora is, az építőiparnál is nagyobb játékos, a Mol szállt be, de azt nem árulták el, hogy mennyiért vette fel a cég nevét a csapat.

A Market és az ESMA a klubtulajdonos, Orbán Viktorral baráti kapcsolatot ápoló, a miniszterelnököt magángépen meccsekre reptető Garancsi István tulajdona. A székesfehérvári önkormányzat évente 120 millió forinttal támogatja az NBI-es csapatot. De még tao-pénzből is jutott 156 millió, pedig az elvileg utánpótlás célokat szolgál, nem a profi focira lett kitalálva.

Miközben a Puskás Akadémia tavaly egymilliárddal növelte a bevételét, a Fradinál ennyivel csökkentek a befolyó pénzek, amivel súlyosan veszteséges évet zárt a zöld-fehérek NBI-es csapatát működtető cég.

A Fradinál kétféle támogatói kör van. A teljes klubot szponzorálóké, itt megtalálható műtrágyát és vetőmagot forgalmazó cég vagy a HungaroControl, Magyar Légiforgalmi Szolgálat. A kifejezetten a focicsapat támogatói köre kisebb: T-Com, a most már Mészáros jobbkezéhez került T-Systems, a tavaly év végén nagy zsák pénzzel érkező MVM, a Penny Market, a Teqball és a stadion nevét is megvásárló Groupama (plusz Arany Ászok és Pepsi). Hogy az FTC-t, mint klubot támogatók pénze is kiköthet a focistáknál, azt pompásan bizonyítja, hogy a 2018-at óriási veszteséggel záró labdarúgó zrt-t anyagilag az egyesület segítette meg több, mint egymilliárddal. Az anyaegyesület tavaly 17 milliárd forint közpénzt is kapott tavaly, abból is juthatott a focira. A friss pénzt gyorsan el is kezdte költeni a játékospiacon a klub. A Fradi profi csapata egyébként tavaly 440 millió forintra lőtte be azt az összeget, amit az utánpóltásra szánt tao-ból igyekezett bezsákolni.

A többiek valódi támogatói köre elfér egy kis cetlire

Az előző szezonban 3. Debrecen támogatói köre meglepően kicsi, pláne úgy, hogy rajta vannak a médiatámogatók és a kötelező NBI-es logók.

A Grand Casino a többségi tulajdonos Szima Gáboré. A klub 1,2 milliárdos bevétele szerénynek mondható az NBI-ben (a Puskás Akadémiáé háromszor ennyi).

A 4. helyezett Honvédnál az előző tulajdonos, George F. Hemingway nem győzött panaszkodni, hogy náluk nincsenek nagy szponzorok, és még akkor sem jelentkeztek, amikor bajnokok lettek. Hemingway egyik emlékezetes megszólalása, még klubtulajdonosként, miután bajnokok lettek:

Hemingway szerint a legkevésbé sem az eredmények alapján jönnek a szponzorok a magyar klubokhoz.

Hemingway azóta elment, jött a déli határkerítést építő és üzemeltető két NER-vállalkozó. A szponzorfal most így néz ki, a Honvédelmi Minisztériummal a támogatók között:

A tavaly 5. Újpesté a legszínesebb szponzorfal. Ők kilógnak az NBI-ből azzal, hogy a tulajdonos külföldi, akinek szívesen látná a bukását a magyar fociközeg és a NER is. Így olyan cégek vannak itt, amik máshol nem, az építőipar például kerüli a lilákat.

Mezőkövesd mindössze 16 ezres település, de a tavalyi 1,1 milliárdos bevétele például majdnem annyi volt, mint a Debrecené. Ez nyilván köszönhető a klub mögött álló Tállai András. A város 100 millióval járult hozzá a közöshöz, de a feltöltés alatt felirat még bizakodással töltheti el a szurkolókat.

A Paks helyzete tűnik szponzorok szempontjából a legreménytelenebbnek. Pedig ez lehetne a NER bezzegcsapata, csak magyar játékosai vannak. Ehhez képest a Volkswagen és a Spirit Autó van csak feltüntetve a kiemelt támogatók között, az atomerőmű sehol, az MVM is inkább más klubot támogat, az önkormányzat sem ad pénz a helyi profi focira.

Kisvárda teljesen más utat jár, mint a Paks, szinte csak légiósokkal áll fel. Azzal, hogy Orbán Viktor ejtette Seszták Miklóst, a csapat szponzorvonzó képessége is erősen csökkent. Ennek ellenére bent tudtak maradni az NBI-ben. Egy kiemelt támogatójuk van, a csapat nevébe is beillesztett Master Good. Van azért még pár név a listán, mint a Háda, három szálloda és egy online sportszer áruház. Tavaly 10 milliós önkormányzati támogatásra számítottak. Kisvárda város címerére pedig itt csodálkoztam rá:

Önmagát megfojtó sárkány Kisvárda címerében

Diósgyőrben Leisztinger Tamás égeti a pénzét, hogy aztán rendre a kiesés szélén táncoljon a csapat. A tulajdonos Aragó nevű cége vezeti a szponzorlistát, támogató a szintén Leisztinger-érdekeltség lillafüredi Hotel Palota. Kisebbségi tulajdonos a klubban a város, a tulajdonosok és a támogatók között is ott van a városi vagyonkezelő cég. A listán vannak helyi vállalkozások is, mint a Borsodi Sörgyár vagy a Miskolc Autó. És ami érdekes, itt megtalálható a szponzorok között a magyar autógyártó ipar egyik fontos szereplője, az Apollo Tyres. Ahhoz képest, hogy mekkora cégek vannak itt, a Volkswagen bukkan csak fel az összes csapatnál, mintegy általános szponzorként. A Mercedes, az Opel vagy önálló márkaként az Audi nem szállt be a magyar NBI-be.

Ott van a miskolci és a felcsúti szponzorok között a Pharos 95. Ez azért lett érdekes most, mert a cég tulajdonosa, az üzlet- és magánemberként is remek felcsúti kapcsolatokkal rendelkező Végh Gábor az NBI-ben feljutott Zalaegerszeg tulajdonosa is. A ZTE támogatói között ott van Mészáros Lőrinc egyik cége, a ZÁÉV, és a friss mezszállító, Mészáros Lőrinc 2rule-ja is. Ahogy a város maga is.

A Kaposvár az NBI másik újonca. Itt is vannak ismerős nevek, mint a stadionépítésekben is érdekelt Magyar Építő, az állami megrendelésekkel szintén kitömött Soltút, az állami út- és vasútépítéseket sorra nyerő Belfry, ami szponzorként nemcsak Kaposváron, de Felcsúton, sőt még Mészáros Lőrinc horvátországi csapatánál is felbukkant.

Ha már a piaci szponzoráció nem indult meg, a Magyar Labdarúgó Szövetség azért igyekszik megsegíteni az NBI-es csapatokat: ebben a szezonban minden eddiginél több pénzt kapnak a klubok az MLSZ-től, alapból 350 milliót, teljesítménytől függetlenül.