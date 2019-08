Rekordveszteséget termelt és csigalassúsággal növeli csak bevételeit az Uber

Még sose termelt ekkora veszteséget egy negyedév alatt, egyben sose nőtt még ennyire lassú tempóban az Uber bevétele. A cég csütörtökön kiadott negyedéves jelentése szerint 2019 április-júniusában 5,2 milliárd dollár volt a veszteségük. A gigantikus mínusz nagy része egyszeri költségből adódik, a cég most számolta el azt a 3,9 milliárd dollárt, amit a tőzsdei bevezetés után az alkalmazottainak járó részvények utáni kompenzáció. De ha még ezt le is vonjuk a veszteségből, az így is 1,3 milliárd dollár, csaknem kétszerese az egy évvel ezelőtti 878 milliós veszteségüknek.

A veszteség növekedésével párhuzamosan jelentősen mérséklődött a bevételek növekedése. Az Uber jelentése szerint 2019 második negyedévében 3,1 milliárd dollár volt a bevételük, ami ugyan 14 százalékkal több, mint az egy évvel korábbi, de ez a legkisebb negyedéves növekedés a cég történetében.

Az Uber vezérigazgatója, Dara Khosrowshahi kincstári optimizmusa azonban mindezek ellenére töretlen. "Úgy hisszük, hogy 2019 lesz a befektetési csúcsévünk" - mondta, hozzátéve, hogy szerinte a következő két évben csökkenni fog a veszteségük. És szerinte vannak biztató jelek is, például a booking-bevételeik - vagyis azok a bevételeik, amikből még nem vonták le a sofőrjeik jutalékát - 31 százalékkal növekedtek, és már havi százmillió ügyfelet szolgáltak ki.

A tőzsde ennél pesszimistábban értékelte a jelentést, a részvényárfolyamuk a zárás utáni kereskedésben zuhanni kezdett. Az Uber részvényárfolyama az idei kibocsátás óta csak nagyon rövid időre érte el a 45 dolláros kibocsátáskori ajánlati árat. "Annak a bizonyítékát keressük, hogy a vállalat valóban képes lesz újra felgyorsítani a bevételei növekedését" - mondta egy befektetési cég, a D. A Dacidson elnökhelyettese, Tom White.

A New York Times cikke szerint amúgy az Uber problémái nem egyediek, az egész utazásmegosztó ipar szenved. Legnagyobb vetélytársuk, a Lyft a héten 644,2 millió dolláros negyedéves veszteségről számolt be - egy negyedévvel korábban pedig az Uberhez hasonlóan komoly veszteséget írt le a dolgozói részvénykompenzáció miatt. Start up korában mindkét cég részvényopcióval csábította a munkatársakat, ennek költségei most, tőzsdei bevezetésük után realizálódtak. Az Uber most azt jelentette, hogy még a harmadik negyedévben is 450-500 millió dollárjába kerül majd ez. Emiatt a cég jelentős költségcsökkentésre is kényszerült, Khosrowshahi júniusban két felső vezetőt, a cég COO-ját és marketingigazgatóját is kirúgta, júliusban pedig kb. 400 embert, a dolgozók harmadát bocsátották el a marketingosztályukról. (Via The New York Times)