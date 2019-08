Több mint tízezer fegyvert szolgáltattak vissza Új-Zélandon egyetlen hónap alatt

Egy hónapja lépett életbe az a törvény, amely betiltotta Új-Zélandon az automata- és félautomata lőfegyverek birtoklását, valamint bármilyen olyan eszköz alkalmazását, amely módosította egy fegyver tulajdonságait, írja a Guardian.

A törvényváltozást a christchurchi mecsetben elkövetett szélsőjobboldali terrortámadás után szavazta meg az új-zélandi parlament. A terrortámadásban 51 ember halt meg, és a támadó a fegyvereit legálisan vásárolta meg.

A kormány idén júliusban indította el a visszavásárlási programját, melyben a betiltott fegyvereket vették vissza a tulajdonosoktól. Összesen 10242 lőfegyvert szolgáltattak be a rendőröknek, míg 1269 lőfegyvert az amnesztia adta lehetőséggel szolgáltattak be. Ennek a konstrukciónak a lényege, hogy a rendőrség nem kérdez rá, hogyan szerezte be a fegyverét az egykori tulaj, akkor sem, ha az illető nem rendelkezik fegyverviselési engedéllyel, illetve a fegyver papírjaival.

Az új-zélandi rendőrség nagyon elégedett volt a kilencven beszolgáltatási eseménnyel, melyen összesen több mint hétezer ember jelent meg. Elmondásuk szerint a fegyvertulajdonosok rendkívül együttműködőek voltak.

Voltak persze, akik a betiltás előtt tömegesen kezdtek felhalmozni fegyvereket, és a különféle lőfegyverklubok is tiltakoztak a változások miatt. A becslések szerint 1,2-1,5 millió lőfegyver lehet az új-zélandi polgárok tulajdonában. A betiltott fegyverek végső beszolgáltatási határideje december 20-a, utána akár 2-5 év börtönt is kaphat az, aki birtokol egyet.