Felfüggesztették a két börtönőrt, akinek vigyáznia kellett volna a börtönében meghalt Jeffrey Epsteinre

Kényszerszabadságolták azt a két börtönőrt, akiknek a hétvégén börtöncellájában minden jel szerint öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epsteinre, a pedofíliával és gyerekprostitúcióval gyanúsított millárdosra kellett volna vigyázniuk. Epstein halála ügyében Donald Trump elnök szerdán mindenre kiterjedő vizsgálatot követelt. Trump amúgy Bill Clinton exelnökhöz hasonlóan jóban volt Epsteinnel, meg is fordult bulijaiban, ahol rendre sok fiatalkorú lány is jelen volt - a vizsgálatok adatai szerint nem feltétlenül jószántából.

"Lényegében azt mondom, hogy vizsgálatot akarok. Mindenre kiterjedő vizsgálatot, és ez az, amit abszolút követelek. És ez az, amit igazságügyi miniszterünk, a nagyszerű igazságügyi miniszterönk végez is. Teljes körű vizsgálatot végez" - mondta Trump.

William Barr, a megidézett igazságügyi miniszter amúgy kedden nem csupán Epstein fura halálának kivizsgálását ígérte, hanem azt is, hogy Epstein halála ellenére is lefolytatják a vizsgálatot a gyerekprostitúciós ügyben, aminek a milliárdos befolyásos barátai is a látókörébe kerülhetnek.

Epsteint, akivel korábban Trump későbbi - pont emiatt néhány hete lemondásra kényszerült - munkaügyi minisztere, Alex Acosta kötött rendkívül enyhe vádalkut hasonló ügyben, július 6-án vették őrizetbe, majd tartóztatták le. Epsteint két héttel a halála előtt már olyan sérülésekkel találták a zárkájában, amelyek öngyilkossági kísérletre utaltak. Ezután elvben állandó megfigyelés alatt kellett volna álljon, elzárva mindentől, amivel kárt tudna tenni magában. Ehhez képest találták holtan a hétvégén a cellájában, ahol megfigyelés nélkül hagyták.

Hogy pontosan mi okozta a halálát, azt hivatalosan még nem tudni. A halottkémi vizsgálat ugyan már vasárnap megvolt, de a halál okát az még nem állapította meg. (Via The Guardian)