Korlátozott ismereteink szerint a vízben levő mikroműanyagok nem jelentenek egészségügyi kockázatot

Úgy tűnik, hogy az ivóvízben levő mikroműanyagok minimális egészségügyi kockázatot jelentenek csak, állítja az ENSZ Egészségügyi Világszervezete a témában írt első jelentésében. Igaz, ezt a jó hírt azonnal be is árazták, mondván korlátozott ismereteink vannak csupán a témában, amit érdemes volna alaposabban kutatni. "Sürgősen többet kell tudnunk" - írta jelentésében a WHO.

A jelentés szerint a mikroműanyagok - vagyis bármilyen, 5 mm-nél kisebb műanyagdarab - tavakban, folyókban, ivóvízkészletekben is felbukkannak, de még a palackozott vizekben is. Ugyanakkor jelenlegi - ismétlem, korlátozott - ismereteink szerint ezek nem tünnek veszélyesnek az emberi egészségre, legalábbis abban a mennyiségben, amiben most előfordulnak a környezetben.

Ehhez azért a jelentés hozzáteszi, hogy az egész problémával csak az elmúlt pár évben kezdtek foglalkozni, így nem csupán ismereteink, hanem a rendelkezésre álló tényadatok mennyisége is csekély. Arról nem is beszélve, hogy az eddigi vizsgálatok elég ad-hoc jellegűek voltak, a különböző kutatócsoportok különböző eszközökkel, eltérő módszertannal dolgoztak, így nehéz is egybevetni egymással a kutatásokat. "Az például, hogy az egyik kutatás szerint literenként száz mikrorészecske van a vízben, míg a másik szerint literenként csak egy, az a méréshez használt szűrő méretén is múlhat" - magyarázta Dr. Bruce Gordon a WHO-tól, hozzátéve, hogy pillanatnyilag még ott tartunk, hogy "nagyon gyenge módszertannal" készült kutatásokból kell következtetéseket levonnunk.

Gordon szerint ugyanakkor az eddigi kutatások "elég biztatóak" a fogyasztók számára. Ezek szerint ugyanis a nagyobb mikroműanyagdarabok teljes egészében, a kisebbek pedig javarészt egyszerűen csak áthaladnak a testünkön, nem szívódnak, oldódnak fel benne.