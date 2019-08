9000 forintnyi rezsiutalványt küld szeptember 30-ig minden nyugdíjasnak a kormány

Kilencezer forint értékű, a rezsi befizetésére használható utalványt küld a kormány szeptember 30-ig minden magyar nyugdíjasnak, jelentette be a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter mindezt azzal indokolta, hogy a magyar gazdaság várakozáson felül teljesít - persze közben az utalványok kézhezvétele után két héttel önkormányzati választást is tartanak az országban.

Magyarországon amúgy az államilag rögzített rezsiárak, bár a kormány állítása szerint kedvezményesek, többször is meghaladták a világpiacilag indokolt árszintet.

Gulyás emelett azt is bejelentette, hogy a kormány azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik az év első hét hónapjából legalább háromban közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak, és augusztus 1-én is közfoglalkoztatottak voltak, nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatást utal. (Via MTI)