Új-Zélandon részben betiltották a közös úszást a palackorrú delfinekkel

Új-Zéland kormánya a palackorrú delfinek védelmében megtiltotta, hogy turisták úszkáljanak az állatokkal. Az ország természetvédelmi minisztériumának kutatásai szerint az emberek "túlontúl szeretik" delfineket, pedig ennek a kapcsolatnak "komoly hatása van a populáció pihenési és táplálkozási szokásaira".

A tilalom jelenleg az Északi-sziget Bay of Islands régiójára vonatkozik. Ez Új-Zéland egyik legnépszerűbb része kellemes klímája és homokos strandjai miatt. Az ország más részein egyelőre még kínálhatnak delfinúszást a túraszervezők.

A palackorrú delfinek jellemzően partközeli helyeken élnek, így nagy hatással van rájuk az ember közelsége. A Bay of Islands térségében a minisztérium adatai szerint 1990 óta 66 százalékkal csökkent az állomány. Így napjainkban már csak egy 19 delfinből álló raj szokott itt felbukkanni, melynek borjai 75 százalékban elpusztulnak. Ez rendkívül magas arány, amit még rabságban tartott delfineknél sem tapasztaltak.

Az úszástilalom mellett a delfinek megfigyelését is korlátozták a hatóságok. A jövőben a hajós túrák legfeljebb 20 percet tölthetnek a közelükben, reggel és délután pedig pihenő és táplálkozó időszakot jelöltek ki, mely idő alatt teljes békében kell hagyni az állatokat. Egyben vizsgálják azt is, hogy az egész térséget természetvédelmi övezetté nyilvánítsák. (Via The Guardian)