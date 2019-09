Egy ördögűző tanácsára egy amerikai katolikus iskolában betiltották a Harry Potter könyveket

Eltávolították a Harry Potter könyveket egy amerikai katolikus magániskola könyvtárából, mert ördögűző papjuk, Dan Reehil szerint a könyvekben "valódi varázsigék és átkok vannak, amikkel, ha egy ember felolvassa őket, gonosz szellemeket lehet megidézni".

"Ezekben a könyvekben a mágiát egyszerre ábrázolják rosszként és gonoszként, ami nem igaz, csak okos megtévesztés" - írta Reehil tiszteletes, aki szerint a könyvekben lévő varázsigék - mint az "avada Kedavra", a "crucio" és az Imperio" - valódiak, és működnek.

Az óvoda és általános iskola fő tanfelügyelője, Rebecca Hammel szerint Reehil tiszteletes egy szülő érdeklődésére járt utána a dolognak, és "bőven jogában állt így tenni". Visszautasította a cenzúra vádját, mondván ők csak arra törekednek, hogy tanítványaik korához illő könyveket engedjenek csak be a könyvtárba. A Harry Potter sorozat amúgy gyerekmese, az általános iskolás gyerekek bőven a sorozat célközönségébe tartoznak. (Via The Guardian)